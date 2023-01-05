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Второй сезон «Уэнсдэй» может выйти на другой платформе
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Вчера в 10:28

Второй сезон «Уэнсдэй» может выйти на другой платформе

Первый сезон сериала «Уэнсдэй» от режиссера Тима Бертона стал настоящим хитом на Netflix, набрав более 400 миллионов часов за одну неделю с момента премьеры на стриминговом сервисе.

Успех сериала гарантирует его продление на второй сезон, однако на Netflix он уже не выйдет — это связано с тем, что еще в 2022 году компания Metro-Goldwyn-Mayer заключила соглашение с Amazon о слиянии компаний. MGM, в свою очередь, владеет правами на производство «Уэнсдэй». Следовательно, показ вероятного второго сезона может состояться уже на другой платформе.

Существует вероятность, что между Netflix, Amazon и MGM будет заключено соглашение, чтобы сериал продолжил транслироваться на Netflix.

Источник: kanobu.ru

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