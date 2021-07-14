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«Все включено», насыщенная программа развлечений и устричная ферма: новый пляжный отель в ОАЭ
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01.01.2000

«Все включено», насыщенная программа развлечений и устричная ферма: новый пляжный отель в ОАЭ

Компания Emaar Hospitality Group (EHG) объявила об открытии второго пляжного отеля премиального гостиничного бренда Address Hotels + Resorts в Объединенных Арабских Эмиратах. Address Hotels + Resorts — это первый гостиничный бренд Emaar Hospitality Group. Отели сети занимают отдельную нишу на международном рынке сферы услуг, устанавливая новые стандарты гостеприимства и исключительного качества обслуживания.

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Роскошный курортный комплекс Address Beach Resort Fujairah 5* будет расположен в эмирате Фуджейра, на пляже Аль-Ака (Al Aqah Beach) в окружении горных хребтов Хаджар (Hajar Mountains) и станет идеальным местом для премиального уединённого отдыха. Планируемая дата открытия — 15 июля 2021 года.

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Общая территория Address Beach Resort Fujairah составит больше 53 000 м2. Для проживания взыскательных туристов будут доступны 196 изысканных номеров, включая роскошный «президентcкий люкс» площадью 441 м2.

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Также в отеле разместятся несколько ресторанов и лаунж-зон, фирменный SPA-центр The SPA at Address, три каскадных бассейна, современный фитнес-центр, детский клуб и игровая площадка на открытом воздухе, а также дайвинг-центр.

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Кроме того, для путешественников, которые любят совмещать пляжный пляжный отдых с необычными впечатлениями, разработана активная программа развлечений, включающая в себя пешеходные экскурсии, занятия хайкингом и активными видами спорта в центре Fujairah Adventures, посещение устричной фермы Dibba Bay Oyster Farm.

Отель будет работать по системе питания «все включено».

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Марк Кирби (Mark Kirby), руководитель отдела гостиничного бизнеса Emaar Hospitality Group

Address Beach Resort Fujairah станет первым отелем премиального бренда Address Hotels + Resorts, который будет открыт за пределами Дубая компанией EMAAR Hospitality Group. Вслед за успешным открытием Address Beach Resort в Дубае в конце 2020 года, наш новый комплекс в Фуджейре станет вторым пляжным отелем сети в ОАЭ.

Мы уверены, что Address Beach Resort Fujairah станет идеальным местом отдыха как для жителей самого эмирата, так и для иностранных туристов, которые выбирают для своего отпуска курортные комплексы премиум-класса и привыкли к высочайшему уровню сервиса и гостеприимства.



Контакты: [email protected]

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