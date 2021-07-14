«Все включено», насыщенная программа развлечений и устричная ферма: новый пляжный отель в ОАЭ

Роскошный курортный комплекс Address Beach Resort Fujairah 5* будет расположен в эмирате Фуджейра, на пляже Аль-Ака (Al Aqah Beach) в окружении горных хребтов Хаджар (Hajar Mountains) и станет идеальным местом для премиального уединённого отдыха. Планируемая дата открытия — 15 июля 2021 года.
Общая территория Address Beach Resort Fujairah составит больше 53 000 м2. Для проживания взыскательных туристов будут доступны 196 изысканных номеров, включая роскошный «президентcкий люкс» площадью 441 м2.
Также в отеле разместятся несколько ресторанов и лаунж-зон, фирменный SPA-центр The SPA at Address, три каскадных бассейна, современный фитнес-центр, детский клуб и игровая площадка на открытом воздухе, а также дайвинг-центр.
Кроме того, для путешественников, которые любят совмещать пляжный пляжный отдых с необычными впечатлениями, разработана активная программа развлечений, включающая в себя пешеходные экскурсии, занятия хайкингом и активными видами спорта в центре Fujairah Adventures, посещение устричной фермы Dibba Bay Oyster Farm.
Отель будет работать по системе питания «все включено».
Марк Кирби (Mark Kirby), руководитель отдела гостиничного бизнеса Emaar Hospitality Group
Address Beach Resort Fujairah станет первым отелем премиального бренда Address Hotels + Resorts, который будет открыт за пределами Дубая компанией EMAAR Hospitality Group. Вслед за успешным открытием Address Beach Resort в Дубае в конце 2020 года, наш новый комплекс в Фуджейре станет вторым пляжным отелем сети в ОАЭ.
Мы уверены, что Address Beach Resort Fujairah станет идеальным местом отдыха как для жителей самого эмирата, так и для иностранных туристов, которые выбирают для своего отпуска курортные комплексы премиум-класса и привыкли к высочайшему уровню сервиса и гостеприимства.
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