«Все везде и сразу» получил «Оскар» за лучший фильм и еще шесть наград

Фантастическая картина «Все везде и сразу» стала победителем церемонии «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный фильм». Церемония вручения наград прошла в ночь с 12 на 13 марта.

Помимо главной награды, «Все везде и сразу» получил еще шесть статуэток. Мишель Йео была названа лучшей актрисой года. Она стала первой азиаткой, победившей в этой категории. Картина также выиграла в категориях «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший актер второго плана» и «Лучший режиссер». Всего у «Все везде и сразу» было одиннадцать номинаций.

Источник: cybersport.ru