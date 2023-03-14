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«Все везде и сразу» получил «Оскар» за лучший фильм и еще шесть наград
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/
Новости

Сегодня в 10:25

«Все везде и сразу» получил «Оскар» за лучший фильм и еще шесть наград

Фантастическая картина «Все везде и сразу» стала победителем церемонии «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный фильм». Церемония вручения наград прошла в ночь с 12 на 13 марта.



Помимо главной награды, «Все везде и сразу» получил еще шесть статуэток. Мишель Йео была названа лучшей актрисой года. Она стала первой азиаткой, победившей в этой категории. Картина также выиграла в категориях «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший актер второго плана» и «Лучший режиссер». Всего у «Все везде и сразу» было одиннадцать номинаций.

Источник: cybersport.ru

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