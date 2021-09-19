Казахстанский спортсмен завоевал «золото» чемпионата Азии по триатлону

Казахстанский триалет Дарын Конысбаев завоевал золотую медаль континентального первенства на чемпионате Азии по триатлону.
Кроме него бронзовую награду чемпионата Азии завоевал Аян Бейсенбаев.
На старт континентального первенства в этом году было заявлено около 60 атлетов категорий Elite из Брунея, Ирана, Казахстана, Кыргызской Республики, ОАЭ, Палестины, Узбекистана и Японии.
Участники категории Elite состязались на дистанции «спринт» — 750 метров плавание, 20 километров велогонки и 5 километров бег.
Источник: sports.kz