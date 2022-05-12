Все, что нужно знать о статусе самозанятого в Казахстане: налоги, преимущества, недостатки

Поговорили с налоговым юристом и дизайнером на фрилансе о том, что такое статус самозанятого и для кого будет полезно его получить.





Габитжан Кудайберген, 39 лет, город — Астана, юрист по налогам, основатель и руководитель юридической фирмы GK & Partners, @gabitzhan_kudaibergen

О себе

Я занимаюсь налогами больше 14 лет. Работал в Налоговом комитете Министерства Финансов Республики Казахстан и международной юридической фирме.

В 2017 году открыл юридическую фирму GK & Partners, которая специализируется в налоговом законодательстве. Благодаря узкой специализации мы быстро заняли лидирующие позиции среди небольших фирм в сфере оказания юридических услуг в налоговой сфере.

О статусе самозанятого

Термин «самозанятый» условен. Он означает физических лиц, которые оказывают услуги другим физическим лицам без официальной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и найма работников.

О самозанятых гражданах у нас заговорили, когда начали реформировать систему здравоохранения, вводя обязательное социально-медицинское страхование. Оказалось, что граждан, которые официально нигде не трудоустроены много. Все они лишались права на медицинскую помощь в новой системе обязательного социального медицинского страхования.

Термин «самозанятый» условен

Для решения задачи страхования таких граждан придумали единый совокупный платеж. Достаточно платить ЕСП в размере одного месячного расчетного показателя в месяц, если вы проживаете в столице, городах республиканского и областного значения, или 0,5 МРП — если вы проживаете в других населенных пунктах. Дополнительной регистрации и налоговой отчетности не требуется.

Статус самозанятого дает право на медицинскую помощь в новой системе обязательного социального медицинского страхования.

Когда говорят о самозанятых, обычно подразумевают таксистов. Хотя этот термин подходит всем, кто оказывает услуги на дому. Это могут быть мастера женской красоты, репетиторы иностранных языков, психологи и так далее. Есть ограничения по доходам в размере 3,6 миллионов тенге в год или 300 000 тенге в месяц.

Что нужно знать о налогах

Уплачиваемый самозанятыми ЕСП объединяет в себе четыре платежа:

— индивидуальный подоходный налог, 10% от общей суммы ЕСП

— социальные отчисления, 20% от ЕСП

— обязательные пенсионные взносы, 30% от общей суммы ЕСП

— взносы на обязательное социальное медицинское страхование, 40% от ЕСП.

Вы уплачиваете 1 или 0,5 МРП на реквизиты НАО ГК «Правительство для граждан». Оно самостоятельно распределяет и перечисляет его в Государственный фонд социального страхования, Фонд социального медицинского страхования, Единый накопительный пенсионный фонд и соответствующий бюджет по месту жительства плательщика.

О преимуществах и недостатках

Преимущества — легкость исполнения фискальных обязательств, отсутствие необходимости в регистрации в качестве ИП, а также небольшой размер ЕСП.

При этом последнее представляет собой и основной недостаток статуса самозанятого. Пенсионные взносы составляют лишь 30% от единого совокупного платежа, поэтому суммы таких накоплений незначительны. Это не позволяет, например, рассчитывать на их использование для покупки жилья. Еще им сложнее подтвердить доходы для получения ипотечных кредитов. Кроме того, девушки, которые планируют выйти в декретный отпуск, могут рассчитывать только на минимальные социальные выплаты по беременности и родам.

Считаю, что статус самозанятого или фрилансера — промежуточный между наемным работником и предпринимателем.

В отличие от наемного работника у самозанятого есть относительная свобода, ему не нужно ежедневно ходить на работу. В то же время ему нужно быть все время в деле, чтобы получать доходы. При том, что самозанятый, как и другие люди устает и болеет, для чего требуется периодический отдых.

Самозанятый, как предприниматель — не зависит от одного работодателя, но зачастую все делает сам, не делегируя. Настанет момент, когда он начнет нанимать сотрудников, тогда ему следует полноценно зарегистрировать ИП или компанию.

Жандос Жолманов, 25 лет, город — Алматы, дизайнер, @ zholmanov.design

О себе

Я дизайнер. Фрилансом занимаюсь около четырех лет. Принимаю заказы самостоятельно, разрабатываю дизайн, создаю логотипы и фирменные стили.

Люди обращаются ко мне по «сарафанному радио». Являюсь партнером маркетингового агентства, также продвигаю несколько бизнесов. При этом у меня нет регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

О статусе самозанятого

Самозанятый на современном языке — это фрилансер. Под такой статус попадают люди, которые официально не работают в компании, и не имеют своего ИП, работают сами на себя.

Для получения статуса самозанятого не нужно никуда ходить, он определяется автоматически, после уплаты ЕСП.

Что нужно знать о налогах

Оплачиваю ЕСП через Kaspi.kz. Это удобно, так как не нужно составлять отчеты, нет лишней бумажной волокиты.

Самозанятый на современном языке — это фрилансер

При этом мои пенсионные отчисления статичны — они практические не увеличиваются, так как я постоянно оплачиваю определенную сумму, которая не зависит от моего дохода.

О преимуществах и недостатках

Главное преимущество — нет необходимости быть в офисе с 09.00 до 18.00. При этом ответственность лежит на тебе — ее не переложить на менеджера или начальника. Это мотивирует делать работу качественнее.

Привлекает свобода — я могу заниматься разными делами и не привязан к месту. То, как я достигну результата — мое дело.

Если наемный работник может после рабочего дня спокойно отключить телефон и заниматься своими делами, самозанятый не может себе этого позволить — необходимо быть постоянно на связи.