Все, что нужно знать о развитии стартапов в Казахстане

Регион





Развитие стартапов в Казахстане

Условия для развития стартапов в Казахстане

Известные казахстанские стартапы

Финансирование стартапов в Казахстане

Выводы

Это обусловлено несколькими факторами: так, в некоторых странах, например, в Казахстане, правительство активно участвует в создании инновационной среды, в других же, к примеру, Туркменистане, стать предпринимателем непросто — есть ряд бюрократических препятствий.Если государство сотрудничает с зарубежными инвесторами, международными организациями, то это положительно сказывается на развитии инновационной экономики. Если же политика страны максимально закрыта, то стартаперы тоже страдают.Особенность региона — в наличии ценных природных ресурсов. Так, общий объем запасов нефти в среднеазиатских странах — 7,2% от мировых ресурсов нефти, общий объем запасов газа — 7% от мировых ресурсов. Кроме того, по совокупной добыче золота Средняя Азия занимает 9 место, по добыче угля — на 10 месте, по выработке электроэнергии — на 19. Другая значимая особенность региона заключается в геополитическом положении: Средняя Азия — центр евразийского материка.Казахстан — лидер в регионе во всем, что касается развития высоких технологий. Здесь пока не сформирована полноценная стартап-экосистема, но уже есть практически все ее элементы.Первоначально в Казахстане были попытки выстроить стартап-экосистему по образцу Кремниевой долины, но в последние годы курс изменился — экосистема формируется с учетом местного рынка.Здесь наиболее перспективными направлениями для стартапов считаются решения для оптимизации бизнеса, а также финансы, медицина, транспорт и логистика.Местные бизнесмены и организации, которые располагают средствами для инвестирования, не воспринимают стартапы серьезно и считают такие продукты веянием моды, которая скоро пройдет.Согласно рейтингу привлекательности локальных венчурных рынков, составленного испанской бизнес-школой IESE, Казахстан располагается на 57 месте из 125.. Основатели ожидают, что этот проект поможет Казахстану стать финансовым центром, сравнимым с Сингапуром или Дубаем. Уже в сентябре 2018 года в рейтинге The Global Financial Centres Index финансовый центр «Астана» занял 61 место из 100 крупнейших мировых финансовых центров.Здесь есть свой акселератор, проводятся обучающие и нетворкинг-мероприятия. Парк открылся в ноябре 2018 года, с тех пор он поработал с более чем 300 проектами. Сейчас в комьюнити насчитывается 2187 участника и 270 зарегистрированных компаний. За время существования резиденты технопарка привлекли около $ 50 млн. инвестицийОсновные технологические направления кластера — умная индустрия, новые материалы, новая энергетика, чистые технологии, умная среда, fintech, e-commerce, новые медиа.Международная акселерационная программа привлекает местные и зарубежные стартапы с высоким экспортным потенциалом и дает им возможностью получить до $ 100 000 инвестиций в проектMOST открылся в сентябре 2015 года, сеть инкубатора — 70 партнеров в Казахстане и связи в 150 странах зарубежья. Инкубатор завершил 10 акселерационных программ, помог более чем 6 000 предпринимателям получить финансовую и нефинансовую поддержку. MOST официальный партнер таких международных инициатив в сфере стартапов как Seedstars World, Startup Weekend и Get in the Ring. Более 90 участников, проходивших акселерацию в MOST, привлекли инвестиции в своих проектыОбъединяет офис коммерциализации, бизнес-инкубатор, техно- и научный парки. Бизнес-инкубатор имеет две программы развития стартапов: ABC incubation и ABC Quick Start Acceleration. В рамках инкубации и акселерации предоставляются офисные помещения, консультации, помощь с привлечением финансирования, а также с проведением маркетинговой экспертизы, поиском и привлечением инвесторовВ него попадают стартапы занимающиеся созданием технологических продуктов для индустрии строительства и недвижимости. Участники инкубатора предлагают такие решения как оперативное управление стройкой, автоматическое проектирование новых объектов, системы умных домов и так далее. Самые перспективные проекты получают инвестиции от BeInTehc Ventures.Пока список казахстанских стартапов, которые уже добились определенного успеха:Интернет-холдинг объединяет шесть компаний — сервисы по покупке авиа и ж/д билетов, доставке еды, поиску врачей, а также сервис коллективных покупок, мобильную программу лояльности «Рахмет» и интернет-магазин контактных линз.В январе 2011 года проект привлек первые инвестиции в размере $105 000. Эти деньги основатель стартапа Рамиль Мухоряпов привлек от родственников и друзей. В 2013 году проект привлек еще $400 000 от DEMUS Capital. В 2016 году в ChocoFamily было вложено еще $1 000 000, инвестиции пришли от основателя компаний Astel, KazTransCom, Dent-Lux Мурата Абдрахманова. В 2019 году ChocoFamily привлекли четвертый раунд инвестиций в размере $5 000 000, где инвестором выступил Айдын Рахимбаев, основатель строительного холдинга BI Group. Эта сумма предназначена для развития проектов «Рахмет» и сервиса по доставке еды ChocoFood.Рыночная оценка компании составляет более $ 70 млн.Продукт продается на Amazon, на сайте проекта комплекты для сборки стоят от 179 евро. Стартап запущен в 2013 году и привлек $2,2 млн от венчурных инвесторовВ июне 2018 года бизнес приобрела компания Niantic — разработчик игры Pokemon GoСочетает в себе технологии Wi-Fi, LTE, виртуальную сим-карту. Базовый комплект стоит $150. Стартап запустили в 2017 году, через краудфандинг проект собрал $128 000Гаджет разработан с использованием технологий AI, виртуальной и дополненной реальности. Стоимость очков по предзаказу — $399. В 2017 году проект привлек $3,5 млн от казахстанского бизнесмена и венчурного инвестора Кенеса РакишеваОна автоматически табелирует сотрудников по отпечатку пальцев, что позволяет определить сколько времени сотрудник провел на работе. Помимо Казахстана проект успешно работает в Чехии, Азербайджане, России, Великобритании, Армении, Сингапуре и на Филиппинах. Проект был запущен в 2017 году, за это время привлек почти $ 400 тыс.На эту страну в среднеазиатском регионе приходится 70% всех иностранных инвестиций. Совокупный объем венчурного капитала в Казахстане составляет более $260 млн.С целью стимулирования развития рынка венчурного капитала, в 2018 году был принят закон по вопросам венчурного финансирования. Среди известных венчурных инвесторов Казахстана стоит выделить:Входит в структуру национального холдинга «Байтерек». Сотрудничает с ведущей американской компанией по управлению венчурными фондами 500 Startups. Инвестируют до $ 250 тыс. в каждый проект. Специализируются на сфере IT. Так же QazTech Ventures осуществляет поиск и отбор казахстанских стартапов, с фокусом на цифровую коммерцию, для сингапурского фонда Quest Ventures. В перспективные стартапы инвестируют до $ 150 тыс.Размер фонда — $100 млн. Инвестирует в проекты в сфере искусственного интеллекта и робототехникиУчредители — финансовая группа «Сентрас» и Национальный инновационный фонд Казахстана. Сфера интересов — fintech. Это один из лидеров венчурного рынка Казахстана, в портфеле фонда — 15 проектовСоздан совместными усилиями инновационного кластера Назарбаев университета и международного венчурного фонда I2BF. Максимальный размер инвестиций в один проект $100 тыс. Фонд имеет широкий индустриальный фокус и инвестирует в самые разнообразные проекты, связанные с инновациями во всех сферахНаиболее развита среда для запуска стартапов в Казахстане. Здесь есть акселераторы, инкубаторы, венчурные фонды. Стартапов с миллиардной капитализацией в Казахстане пока нет, однако ряд проектов уже смогли заявить о себе как в Казахстане, так и на мировом рынке.

Источник: vc.ru