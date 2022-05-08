Все, что нужно знать о программе Türkiye Bursları: поступление, преимущества, особенности

Türkiye Bursları — стипендиальная программа для обучения в Турции, которая покрывает все расходы учащегося: от проживания и питания до авиаперелетов. Подробнее о программе и опыте студентов в материале.





Айгуль Болатова, город — Стамбул, специалист по образованию в Турции, @aigo1ek





Об обучении в Турции

Главное преимущество обучения в Турции — престиж. Дипломы турецких вузов высоко ценятся в Европе и США. Они соответствуют системе ECTS, стали частью Болонского процесса. Можно сказать, что диплом котируется по всему миру.

Второе преимущество — доступная стоимость обучения: от 100$ в год.

Другой важный момент — легкость получения студенческой визы. В отличие от Европы, здесь гораздо проще оформить визу и вид на жительство.

Конкурентное преимущество в дальнейшем трудоустройстве — еще один плюс. Если выучить турецкий язык и получить диплом, можно с легкостью найти работу по всему миру.

О стипендиальных программах

Türkiye Scholarships

Полностью финансируемая государством стипендиальная программа высшего образования для иностранных студентов. Также выдает гранты для исследовательской деятельности магистрантов и докторантов.

IsDB Scholarships

Стипендия Исламского банка развития. Доступна для студентов бакалавриата, магистратуры, докторантуры, постдокторских исследований, профессионального образования. Это одна из самых популярных стипендиальных программ в мире.

Arts Scholarships Program / Sanat burs programı

В рамках программы художественных стипендий иностранные студенты, изучающие музыкальные науки, исполнительское или изобразительное искусство, получают стипендии в Ankara Music and Fine Arts University на уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Özdemir Bayraktar National Technology Scholarships Program

Стипендия в сфере технических специальностей для студентов, которые уже обучаются в университетах Стамбула. В рамках программы ежемесячная стипендия в размере 1200 турецких лир предоставляется 100 студентам в течение десяти месяцев.

Diyanet Scholarship Program / Diyanet Vakfı bırs programı

Международная Теологическая факультативная стипендиальная программа Diyanet Burslari обеспечивает бесплатное религиозное обучение в лицеях Имам-хатип и вузах Турции. Также покрывает проживание, питание, медстраховку и стипендию.

О программе Türkiye Bursları

Türkiye Bursları — самая популярная программа. Каждый год на нее подают заявки больше 10 000 кандидатов из Казахстана. Сложнее всего поступить на медицинские и технические специальности. Поэтому нужно рассчитывать не только на грант, но и подаваться в университет самостоятельно: сдать международный экзамен для поступления в Турцию YOS, выучить язык.

Подача документов на грант начинается в январе. Сначала идет предварительная оценка по документам. Их нужно загрузить на сайт до февраля. Среди них: паспорт или удостоверение личности, фото, результаты экзаменов, два рекомендательных письма, языковые сертификаты, сертификаты международных экзаменов, аттестат с приложением или диплом в электронном формате. Также важна волонтерская деятельность и стажировки. Сертификаты, достижения и благодарственные письма будут плюсом.

Самое главное в списке документов — мотивационное письмо. Оно пишется на сайте. Нужно будет ответить на несколько вопросов о целях и ожиданиях от обучения.

Айдана Әби, 20 лет, город — Анкара, студентка Hacettepe University, @umaygoddess





О себе

Я студентка кафедры «Международные отношения». В этом семестре учусь в Риме, в университете La Sapienza по программе Erasmus. Веду блог об образовании и жизни студента за рубежом.

О поступлении

О программе Türkiye Bursları я случайно узнала в начале десятого класса. Меня привлекли условия стипендии.

Подавала документы и поступала самостоятельно. Моя подготовка началась за год. Работала над тем, чтобы сохранить среднюю оценку высокой. Сдала языковой экзамен IELTS, принимала участие в соревнованиях, волонтерских акциях, изучала турецкие вузы и читала о том, как писать мотивационные и рекомендательные письма.

Подача документов на программу начинается в январе и заканчивается через месяц. Нужно правильно заполнить анкету на сайте, добавляя все достижения и письма.

По результатам первого этапа я прошла на собеседование, которое проходило в Астане. Оно длилось 10 минут и включало в себе тест по математике.

После этого остается только ждать. Результаты приходят летом.

Думаю, главную роль сыграло то, что я окончила школу на «Алтын белгі» и была активисткой.

Об особенностях программы

Türkiye Bursları обеспечивает бесплатное обучение, проживание с двухразовым питанием, ежемесячную стипендию, медицинскую страховку, авиабилеты и курсы турецкого языка.

Помимо этого, студенты имеют доступ к бесплатным поездкам, курсам, конкурсам с денежными призами и другим мероприятиям. При CGPA выше 3.50 можно получать удвоенную стипендию.

Рекомендации поступающим

Сила — в знаниях. Чем больше вы узнаете, тем больше возможностей перед вами откроется. В наши дни образование доступно всем. Пробуйте, не бойтесь, и у вас все получится.

Азим Нұрберген, 22 года, город — Стамбул, студент Istanbul Technical University, @azimkhan_nur

О себе

Я окончил Назарбаев Интеллектуальную Школу физико-математического направления города Уральск. Стал двухкратным участником республиканской олимпиады по предмету «Основа и право». Также выигрывал сетевые олимпиады среди других НИШ.

На данный момент учусь на третьем курсе Стамбульского технического университета, по профессии «Нефтегазовый инженер».

О поступлении

О программе Türkiye Bursları я узнал от друзей, когда учился в НИШ.

Чтобы получить грант, нужно пройти два главных этапа. Это онлайн-подача документов, куда входит: составление анкеты, мотивационных и рекомендательных писем, описание личных достижений. Второй тур — собеседование с представителями программы. Они задают вопросы мотивационного характера, проверяют внутренний стержень и личность человека, чтобы узнать, подходит ли он для обучения по программе.

Об особенностях программы

Я поступил по программе Türkiye Bursları. Первый год учился на foundation по турецкому языку, а теперь учусь на английском отделении.

Türkiye Bursları — отличная программа для тех, кто хочет учиться за границей. Студентам предоставляются все возможности: общежитие, стипендия, медицинская страховка, авиаперелеты. Это уникальная возможность для ребят, у которых есть знания и нет финансовых возможностей для учебы за границей. Студенту ничего не нужно делать, кроме как учиться.

Рекомендации поступающим

Нужно учиться на пятерки, знать английский и иметь много личных достижений в разных сферах.

На этапе интервью важно вести себя уверено, грамотно отвечать на все вопросы.