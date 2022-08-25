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Все больше пассажиров общественного транспорта в Казахстане предпочитают платить за проезд бесконтактно
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Сегодня в 09:45

Все больше пассажиров общественного транспорта в Казахстане предпочитают платить за проезд бесконтактно

Компания Visa опубликовала результаты своего второго ежегодного исследования The Future of Urban Mobility, посвященного теме использования общественного транспорта. Было опрошено 11 550 респондентов из 14 стран со всех континентов. В том числе опрос был проведен в Казахстане, где в исследовании приняли участие 250 совершеннолетних граждан республики, которые пользуются общественным транспортом. Респондентов спросили, как часто и почему они пользуются общественным транспортом, а также что они ожидают от новых способов оплаты.

Согласно результатам, 89% опрошенных казахстанцев очень, либо в некоторой степени ожидают наличия бесконтактных способов оплаты в общественном транспорте. При этом 54% опрошенных заявили, что они, скорее всего, предпочли бы оплачивать проезд бесконтактным способом.

Участники опроса считают основными преимуществами бесконтактных платежей удобство, экономию времени за счет более быстрой транзакции, меньшее беспокойство по поводу наличия достаточного количества наличных и меньшее количество контактов с какими-либо поверхностями и другими людьми. При этом 20% пассажиров общественного транспорта в Казахстане назвали бесконтактные платежи главной функцией, которая способна побудить их пользоваться общественным транспортом.

Среди работающих пассажиров в стране 24% ответили, что пользуются общественным транспортом не менее 3-4 раз в неделю, а 43% ездят пять раз в неделю или чаще. Кроме того, 18% опрошенных планируют чаще пользоваться общественным транспортом в течение следующих 12 месяцев.

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