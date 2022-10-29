VR-устройство от Meta и AR-очки от Nreal: 8 передовых гаджетов месяца

Рассказываем о самых интересных устройствах и гаджетах, которые были разработаны совсем недавно.
Первая в мире роботизированная лампа, которая работает на основе искусственного интеллекта.
Werobot Pino Lamp может автоматически освещать страницы книги или определенные объекты. Все функции настраиваются в приложении для смартфона. А основание устройства служит подставкой для беспроводной зарядки.
Беспроводная клавиатура, разделенная на две части. Сделано это для удобства и профилактики — благодаря расположению клавиш пользователи имеют меньший шанс развития туннельного синдрома, который появляется при постоянном пользовании клавиатурой и мышкой.
Гаджет оснащен Bluetooth-подключением, которое позволяет работать с четырьмя устройствами одновременно. Не обошлось и без красивой RGB-подсветки.
Станция для работы с компьютером, сделанная в виде скорпиона. Особая конструкция дает возможность создать все условия для комфортной работы. К гаджету можно подключить до трех мониторов, отрегулировать удобное расстояние, на котором они располагаются.
Спинку и подлокотники кресла регулируются автоматически, предусмотрены даже подстаканники для напитков, которые здесь точно не прольются.
VR-гарнитура от компании Meta. Устройство создано для профессионалов, работающих с виртуальной реальностью. Особенность гаджета — набор камер, который позволит отслеживать движение глаз и распознавать эмоции человека.
Quest Pro располагает двумя дисплейными ЖК-панелями с разрешением 1800 х 1920 пикселей на глаз. За счет обновленной конструкции контрастность изображения увеличилась на 75%.
Компактные солнцезащитные очки, которые задуманы как «персональный кинотеатр» для просмотра Netflix, YouTube и других видеосервисов. В Air изображение проецируется перед пользователем, не блокируя обзор.
У экрана очков два режима: 130 дюймов с 3 метров и 210 дюймов с 6 метров. На Android на Air можно транслировать игры из таких сервисов, как Xbox Cloud Gaming и Steam.
Shelfy
Умный гаджет, цель которого — как можно дольше сохранить пищевые продукты.
Shelfy устанавливается на полку холодильника. В течение нескольких часов прибор очищает воздух от микробов, впитывает лишнюю влагу и создает вакуумное состояние, в котором еда портится медленнее.
«Умный» чемодан, который следует за владельцем. Внутри ручки установлена видеокамера. Благодаря ей гаджет может найти хозяина. Кроме того AI Robotic Suitcase оснащен оптическим датчиком. Вместе с технологией искусственного интеллекта он позволяет избегать препятствий и столкновений на пути.
Размеры чемодана: 555x384x220 мм, допустимый вес — 4,5 килограммов.
Портативный фитнес-тренажер, который позволяет проводить тренировку в любых условиях: дома, в офисе и в путешествии. Устройство оснащено мотором, который равномерно распределяет нагрузку и постепенно увеличивает сопротивление, что позволяет контролировать проработку мышц.
Создатели гаджета обещают, что с ним можно проводить около тысячи тренировок разного формата.