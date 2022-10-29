VR-устройство от Meta и AR-очки от Nreal: 8 передовых гаджетов месяца

Рассказываем о самых интересных устройствах и гаджетах, которые были разработаны совсем недавно.





Werobot Pino Lamp





Первая в мире роботизированная лампа, которая работает на основе искусственного интеллекта.



Werobot Pino Lamp может автоматически освещать страницы книги или определенные объекты. Все функции настраиваются в приложении для смартфона. А основание устройства служит подставкой для беспроводной зарядки.





Glove80





Беспроводная клавиатура, разделенная на две части. Сделано это для удобства и профилактики — благодаря расположению клавиш пользователи имеют меньший шанс развития туннельного синдрома, который появляется при постоянном пользовании клавиатурой и мышкой.



Гаджет оснащен Bluetooth-подключением, которое позволяет работать с четырьмя устройствами одновременно. Не обошлось и без красивой RGB-подсветки.





​​IW-SK Cool Scorpion





Станция для работы с компьютером, сделанная в виде скорпиона. Особая конструкция дает возможность создать все условия для комфортной работы. К гаджету можно подключить до трех мониторов, отрегулировать удобное расстояние, на котором они располагаются.



Спинку и подлокотники кресла регулируются автоматически, предусмотрены даже подстаканники для напитков, которые здесь точно не прольются.





Quest Pro





VR-гарнитура от компании Meta. Устройство создано для профессионалов, работающих с виртуальной реальностью. Особенность гаджета — набор камер, который позволит отслеживать движение глаз и распознавать эмоции человека.



Quest Pro располагает двумя дисплейными ЖК-панелями с разрешением 1800 х 1920 пикселей на глаз. За счет обновленной конструкции контрастность изображения увеличилась на 75%.





Nreal Air





Компактные солнцезащитные очки, которые задуманы как «персональный кинотеатр» для просмотра Netflix, YouTube и других видеосервисов. В Air изображение проецируется перед пользователем, не блокируя обзор.



У экрана очков два режима: 130 дюймов с 3 метров и 210 дюймов с 6 метров. На Android на Air можно транслировать игры из таких сервисов, как Xbox Cloud Gaming и Steam.





Умный гаджет, цель которого — как можно дольше сохранить пищевые продукты.



Shelfy устанавливается на полку холодильника. В течение нескольких часов прибор очищает воздух от микробов, впитывает лишнюю влагу и создает вакуумное состояние, в котором еда портится медленнее.





AI Robotic Suitcase





«Умный» чемодан, который следует за владельцем. Внутри ручки установлена видеокамера. Благодаря ей гаджет может найти хозяина. Кроме того AI Robotic Suitcase оснащен оптическим датчиком. Вместе с технологией искусственного интеллекта он позволяет избегать препятствий и столкновений на пути.



Размеры чемодана: 555x384x220 мм, допустимый вес — 4,5 килограммов.





Unitree Pump





Портативный фитнес-тренажер, который позволяет проводить тренировку в любых условиях: дома, в офисе и в путешествии. Устройство оснащено мотором, который равномерно распределяет нагрузку и постепенно увеличивает сопротивление, что позволяет контролировать проработку мышц.



Создатели гаджета обещают, что с ним можно проводить около тысячи тренировок разного формата.