Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
vr-ustroystvo-ot-meta-i-ar-ochki-ot-nreal-8-peredovyh-gadzhetov-mesyaca
VR-устройство от Meta и AR-очки от Nreal: 8 передовых гаджетов месяца
208
Главная
/
Возможности
/
Технологии

Сегодня в 13:45

VR-устройство от Meta и AR-очки от Nreal: 8 передовых гаджетов месяца

Рассказываем о самых интересных устройствах и гаджетах, которые были разработаны совсем недавно.


Werobot Pino Lamp

Pino-Lamp-by-Werobot_4.jpg

Первая в мире роботизированная лампа, которая работает на основе искусственного интеллекта.

Werobot Pino Lamp может автоматически освещать страницы книги или определенные объекты. Все функции настраиваются в приложении для смартфона. А основание устройства служит подставкой для беспроводной зарядки.


Glove80

glove80-keyboard.jpg

Беспроводная клавиатура, разделенная на две части. Сделано это для удобства и профилактики — благодаря расположению клавиш пользователи имеют меньший шанс развития туннельного синдрома, который появляется при постоянном пользовании клавиатурой и мышкой.

Гаджет оснащен Bluetooth-подключением, которое позволяет работать с четырьмя устройствами одновременно. Не обошлось и без красивой RGB-подсветки.


​​IW-SK Cool Scorpion

IW-SK-02.jpg

Станция для работы с компьютером, сделанная в виде скорпиона. Особая конструкция дает возможность создать все условия для комфортной работы. К гаджету можно подключить до трех мониторов, отрегулировать удобное расстояние, на котором они располагаются.

Спинку и подлокотники кресла регулируются автоматически, предусмотрены даже подстаканники для напитков, которые здесь точно не прольются.


Quest Pro

Meta-Connect-2022_-Meta-Quest-Pro-More-Social-VR-and-a-Look-Into-the-Future_Thumbnail.jpg

VR-гарнитура от компании Meta. Устройство создано для профессионалов, работающих с виртуальной реальностью. Особенность гаджета — набор камер, который позволит отслеживать движение глаз и распознавать эмоции человека.

Quest Pro располагает двумя дисплейными ЖК-панелями с разрешением 1800 х 1920 пикселей на глаз. За счет обновленной конструкции контрастность изображения увеличилась на 75%.


Nreal Air

dd43a310-3dd1-11ed-bb7f-77a0ba43bb4c.jpg

Компактные солнцезащитные очки, которые задуманы как «персональный кинотеатр» для просмотра Netflix, YouTube и других видеосервисов. В Air изображение проецируется перед пользователем, не блокируя обзор.

У экрана очков два режима: 130 дюймов с 3 метров и 210 дюймов с 6 метров. На Android на Air можно транслировать игры из таких сервисов, как Xbox Cloud Gaming и Steam.


Shelfy


Умный гаджет, цель которого — как можно дольше сохранить пищевые продукты.

Shelfy устанавливается на полку холодильника. В течение нескольких часов прибор очищает воздух от микробов, впитывает лишнюю влагу и создает вакуумное состояние, в котором еда портится медленнее.


AI Robotic Suitcase

e15873e368bfd5ec3a9e57c7653d735c_original.jpg

«Умный» чемодан, который следует за владельцем. Внутри ручки установлена видеокамера. Благодаря ей гаджет может найти хозяина. Кроме того AI Robotic Suitcase оснащен оптическим датчиком. Вместе с технологией искусственного интеллекта он позволяет избегать препятствий и столкновений на пути.

Размеры чемодана: 555x384x220 мм, допустимый вес — 4,5 килограммов.


Unitree Pump

Unitree-PUMP-18-740x494.jpg

Портативный фитнес-тренажер, который позволяет проводить тренировку в любых условиях: дома, в офисе и в путешествии. Устройство оснащено мотором, который равномерно распределяет нагрузку и постепенно увеличивает сопротивление, что позволяет контролировать проработку мышц.

Создатели гаджета обещают, что с ним можно проводить около тысячи тренировок разного формата.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #гаджеты #новинки #устройства #умныетехнологии
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
О Парке высоких технологий в Кыргызстане и какие привилегии есть у резидентов
7403
SOYLE.KZ: КАК ВЫУЧИТЬ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК ЗА 30 МИНУТ В ДЕНЬ
18383
Samsung представляет новые смартфоны Galaxy A52 и A72
3219
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.