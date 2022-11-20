Впервые в Алматы состоялся концерт оперной дивы Хиблы Герзмава, организованный Домом BULGARI и Фондом «Саби»

17 ноября в Новом театре Алматы состоялся благотворительный концерт всемирно знаменитой оперной певицы Хиблы Герзмава, организованный римским ювелирно-часовым домом Bvlgari и частным благотворительным фондом «Саби». Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на проект фонда «Саби» — строительство отделения экстренной детской хирургии в городе Атырау.

Концерт Хиблы Герзмава стал знаковым культурным событием для Алматы. Она исполнила шедевры итальянской классики, впечатляющие театральностью, музыкой и поэзией.

Аккомпанировал диве оркестр Astana Ballet под руководством главного дирижера Армана Уразгалиева. Сценическим оформлением уникального концерта занимался знаменитый композитор, аранжировщик и продюсер — Ренат Гайсин. Ведущим вечера выступил известный казахстанский журналист и продюсер — Роман Александров.