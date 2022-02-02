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Впервые павильон Казахстана откроется на Венецианской биеннале
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Сегодня в 10:37

Впервые павильон Казахстана откроется на Венецианской биеннале

Впервые павильон Казахстана откроется на Венецианской биеннале, которая пройдет с 21 апреля по 27 ноября 2022 года.

Павильон Казахстана на Венецианской биеннале будет представлен трансдисциплинарным коллективом ORTA, чей проект основан на идеях легендарного алматинского художника Сергея Калмыкова.

В состав коллектива входят актриса Александра Морозова, режиссер Рустем Бегенов, Дарья Джумеля, художники Александр Баканов и Сабина Куангалиева.

Венецианская биеннале — одна из самых престижных международных художественных выставок, которая проходит раз в два года в Венеции и собирает более 550 000 человек в год.

Источник: tengrinews.kz

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