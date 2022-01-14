Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
vozobnovlyaetsya-aviasoobschenie-mezhdu-minskom-i-almaty
Возобновляется авиасообщение между Минском и Алматы
54
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:55

Возобновляется авиасообщение между Минском и Алматы

Авиасообщение между Казахстаном и Беларусью возобновится 15 января.

В связи с действием комендантского часа в Алматы рейсы Минск — Алматы — Минск 15 и 19 января будут выполнены по измененному расписанию: вылет из Минска в 23.55, прибытие в Алматы в 09.10, вылет из Алматы в 11.00, прибытие в Минск в 12.10. Время для всех аэропортов указано местное.

Пассажиры, имеющие на руках билеты с вылетом в/из пунктов Казахстана прямыми рейсами «Белавиа» по 10.01.2022 включительно, могут по своему желанию изменить дату вылета без дополнительной оплаты на прямые рейсы, вылетающие в/из Минска в пункты Казахстана по 31.01.2022, независимо от статуса рейса.

Источник: tengritravel.kz

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#алматы #минск #беларусь #билеты #авиарейсы
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Анна Винтур и Том Форд запустили фонд помощи дизайнерам
1103
МФЦА и блокчейн-платформа Waves подписали меморандум о сотрудничестве
1609
Tatler поместил на обложку россиянок из Кремниевой долины
935