Возобновляется авиасообщение между Минском и Алматы

Авиасообщение между Казахстаном и Беларусью возобновится 15 января.

В связи с действием комендантского часа в Алматы рейсы Минск — Алматы — Минск 15 и 19 января будут выполнены по измененному расписанию: вылет из Минска в 23.55, прибытие в Алматы в 09.10, вылет из Алматы в 11.00, прибытие в Минск в 12.10. Время для всех аэропортов указано местное.

Пассажиры, имеющие на руках билеты с вылетом в/из пунктов Казахстана прямыми рейсами «Белавиа» по 10.01.2022 включительно, могут по своему желанию изменить дату вылета без дополнительной оплаты на прямые рейсы, вылетающие в/из Минска в пункты Казахстана по 31.01.2022, независимо от статуса рейса.

Источник: tengritravel.kz