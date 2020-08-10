Вопрос эксперту. Как управлять личными финансами и начать инвестировать

Оркен Динасылов, тренер по управлению личными финансами
С чего начать управление личными финансами
Управление личными финансами начинается с личного финансового плана. Давайте рассматривать нашу жизнь как проект или бизнес. Прежде чем начинать бизнес, нужно прописать бизнес-план. Во главе плана всегда есть цель, к ней прописывается стратегия и тактика. Точно так же нужно прописать личный финансовый план, где должны быть прописаны приоритетные финансовые цели в жизни. Это может быть приобретение недвижимости, создание капитала для инвестирования и получение пассивного дохода, накопления на будущее образование детей и другое.
В каком возрасте необходимо начать откладывать деньги и инвестировать
Чем раньше, тем лучше. Я в 20 лет не думал ни о какой финансовой грамотности. Чем дольше вы инвестируете, тем выгоднее для вас. Сложный процент на десятом году дает сумасшедшую доходность.
Но начать можно в любом возрасте, у меня обучалась ученица, ей было 63 тогда, когда она пришла ко мне. Она думает о будущем детей, готовит капитал для внуков. Любая сумма — это лучше, чем ноль.
Какая разница между банковским депозитом и фондовым рынком, где такой же сложный процент
Никакой разницы нет — если вы не забираете деньги, процент работает так же. Но есть классы активов, депозит относится к классу cash. Класс cash — это класс наличных. Этот класс не может обгонять инфляцию, потому что прибыль у любой бумаги возникает в бизнесе. Бизнес производит товары и услуги, продает товары или услуги на конкурентном рынке, покупатель платит за этот товар, получает добавочную стоимость. С этой добавочной стоимости бизнес делится с инвесторами, то есть с людьми, которые предоставили деньги во временное пользование.
Сколько нужно откладывать
Обычно говорят, что нужно откладывать 10% от дохода. Но это не так, откладывать нужно столько, сколько вы можете. Заработал 5000 $ — отложил 1000 $, заработал 1000 $ — ничего не отложил. Когда человек видит, как работают деньги, он не хочет тратить впустую, он максимально инвестирует на фондовый рынок.
Как начать копить деньги
Проявить осознанность и подумать — ты хочешь хорошо жить только сегодня, неужели ты не захочешь хорошо жить в 50 лет?
Как распределять семейный бюджет, и кто несет за него ответственность
В каждой семье по-разному, но я считаю, что любой мужчина несет ответственность за семью и родителей.
Как правильно сформировать подушку безопасности
Американцы говорят, что холостому человеку достаточно иметь подушку безопасности на три месяца, семейным — от полугода до года. Ежемесячная сумма должна быть равна вашим обычным ежемесячным расходам. Сейчас случился карантин, людям, которые были без резерва, сложно. Подушка безопасности как раз для таких случаев.
Появляется много «инвестиционных компаний», как определить, где реальная компания, а где мошенники
Мне один человек сказал, что 95% предложений на рынке это пирамиды и мошенники. Я возмутился, потому что в моей картине мира, наоборот, 95% правильных инвестиций, а 5% мошенников. Когда вам предлагают сверхдоходные истории, вы должны понимать, что деньги на деревьях не растут. Деньги производит бизнес, вам должны показать, куда вложены деньги, как прибыль генерируется и за счет чего.
Как зайти на IPO
Я не рекомендую заходить — вам может повезти, а может и нет. Я в такие игры не играю, я работаю с вторичным рынком.
Через какую платформу лучше всего начать инвестировать
Выбор брокера — это самый последний шаг в инвестициях. Во-первых, должен быть личный финансовый план, во-вторых, готовая структура портфеля, в-третьих, должен быть наполненный портфель. Вы должны понять, какие активы купите на свой портфель, когда придете на фондовый рынок.
Во что инвестировать, если у меня на депозите лежит 2 миллиона тенге
Можно выходить на западного брокера и формировать портфель.
Как выбрать независимого финансового консультанта
Если человек получает вознаграждение за управление вашими деньгами от третьих лиц или организаций, перед вами не консультант, а продавец. Финансовый консультант должен работать на интересы клиента. На западном рынке услуга консультанта стоит 1000 $. Я в свое время в зависимости от капитала брал 200, 300 или 500 $.
Финансовый консультант сначала узнает все о клиенте, о его финансовых планах, потом формирует портфель и объясняет, как этот портфель будет работать в будущем. Далее начинает подготовительные работы, открывает клиенту счет у брокера, получает учетный номер, вместе с клиентом переводит деньги брокеру. В конце года за клиента сдает налоговую декларацию. Чем больше капитал у клиента, тем больше консультант зарабатывает.