Вопрос эксперту. Как управлять личными финансами и начать инвестировать

С чего начать управление личными финансами

В каком возрасте необходимо начать откладывать деньги и инвестировать

Какая разница между банковским депозитом и фондовым рынком, где такой же сложный процент

Сколько нужно откладывать

Как начать копить деньги

Как распределять семейный бюджет, и кто несет за него ответственность

Как правильно сформировать подушку безопасности

Появляется много «инвестиционных компаний», как определить, где реальная компания, а где мошенники

Как зайти на IPO

Через какую платформу лучше всего начать инвестировать

Во что инвестировать, если у меня на депозите лежит 2 миллиона тенге

Как выбрать независимого финансового консультанта

Давайте рассматривать нашу жизнь как проект или бизнес. Прежде чем начинать бизнес, нужно прописать бизнес-план. Во главе плана всегда есть цель, к ней прописывается стратегия и тактика. Точно так же нужно прописать личный финансовый план, где должны быть прописаны приоритетные финансовые цели в жизни. Это может быть приобретение недвижимости, создание капитала для инвестирования и получение пассивного дохода, накопления на будущее образование детей и другое.Я в 20 лет не думал ни о какой финансовой грамотности. Чем дольше вы инвестируете, тем выгоднее для вас. Сложный процент на десятом году дает сумасшедшую доходность.Она думает о будущем детей, готовит капитал для внуков. Любая сумма — это лучше, чем ноль.Но есть классы активов, депозит относится к классу cash. Класс cash — это класс наличных. Этот класс не может обгонять инфляцию, потому что прибыль у любой бумаги возникает в бизнесе. Бизнес производит товары и услуги, продает товары или услуги на конкурентном рынке, покупатель платит за этот товар, получает добавочную стоимость. С этой добавочной стоимости бизнес делится с инвесторами, то есть с людьми, которые предоставили деньги во временное пользование.Но это не так, откладывать нужно столько, сколько вы можете. Заработал 5000 $ — отложил 1000 $, заработал 1000 $ — ничего не отложил. Когда человек видит, как работают деньги, он не хочет тратить впустую, он максимально инвестирует на фондовый рынок.Проявить осознанность и подумать — ты хочешь хорошо жить только сегодня, неужели ты не захочешь хорошо жить в 50 лет?В каждой семье по-разному, но я считаю, что любой мужчина несет ответственность за семью и родителей.Ежемесячная сумма должна быть равна вашим обычным ежемесячным расходам. Сейчас случился карантин, людям, которые были без резерва, сложно. Подушка безопасности как раз для таких случаев.Я возмутился, потому что в моей картине мира, наоборот, 95% правильных инвестиций, а 5% мошенников. Когда вам предлагают сверхдоходные истории, вы должны понимать, что деньги на деревьях не растут. Деньги производит бизнес, вам должны показать, куда вложены деньги, как прибыль генерируется и за счет чего.Я в такие игры не играю, я работаю с вторичным рынком.Во-первых, должен быть личный финансовый план, во-вторых, готовая структура портфеля, в-третьих, должен быть наполненный портфель. Вы должны понять, какие активы купите на свой портфель, когда придете на фондовый рынок.Можно выходить на западного брокера и формировать портфель.Финансовый консультант должен работать на интересы клиента. На западном рынке услуга консультанта стоит 1000 $. Я в свое время в зависимости от капитала брал 200, 300 или 500 $.Далее начинает подготовительные работы, открывает клиенту счет у брокера, получает учетный номер, вместе с клиентом переводит деньги брокеру. В конце года за клиента сдает налоговую декларацию. Чем больше капитал у клиента, тем больше консультант зарабатывает.