Вопреки стереотипам: как уже в 24 года стать старшим консультантом в EY в Казахстане и Ironman’ом

Адиль Калабаев, старший консультант аудиторской практики, EY в Казахстане





Как начал работать в Big4

Я окончил университет в Китае, один год по обмену учился в Великобритании. Но, как и большинство ребят в студенческие годы, еще не знал, чем хочу заниматься дальше. Еще и с учетом того, что учился я на Business Administration. Если в двух словах говорить о моей специальности, то это чуть-чуть обо всем, но в конечном счете ни о чем. Точно знал я только то, что хочу работать в международной компании и расти по карьерной лестнице. Big4 и аудит хорошо подходили под это описание. Во время отклика на вакансию было страшно, что меня не возьмут, и то, что мне не хватает знаний. Но несмотря на это, я отправил резюме в три компании из четырех. В одну из них меня взяли — так я и оказался в EY.

13 экзаменов АССА за 3 года





А в аудите для того, чтобы дорасти до менеджера, нужен сертификат АССА (the Association of Chartered Certified Accountants) — в среднем это занимает пять лет с момента начала работы. Так как я не учился на специализации финансов и бухгалтерского учета, у меня не было освобождений (exemptions) и я должен был сдавать все 13 экзаменов. Изначально цель была сдать все экзамены за два года, но пандемия, отмененные сессии и несколько неудач внесли коррективы в планы. В результате АССА я осилил за три года.

Сдать экзамены несложно, главное — дисциплина и возможность находить время для подготовки между проектами. Если сравнивать с бегом, то АССА — это не спринт, а, скорее, марафон. Необязательно набирать 90+ за один экзамен, правильнее не сдаваться в долгосрочной перспективе и набирать по 50+ по всем экзаменам.

О том, как стал Ironman’ом





На втором году работы в EY заметил, что сидячий образ жизни тоже преподносит сюрпризы — появляются лишний вес и усталость. Я решил начать заниматься спортом. Моя цель была довольно банальная — похудеть. Для того чтобы избавить себя от мучений постоянно искать мотивацию вовне, цель изначально должна быть «чуть дальше вытянутой руки», такая, которую будет непросто достигнуть. Так появилась идея пройти Ironman. Подготовка заняла полгода: я вставал в шесть утра и по утрам до работы ходил на тренировки. Если работы было немного, то иногда еще и по вечерам успевал с друзьями крутить педали за городом или плавать в бассейне. В конце концов результатом тренировок стало несколько локальных стартов, два Ironman 70.3 в Нур-Султане и Дубае, Oceanman на Женевском озере.

О work-life balance





Сегодня я старший консультант второго года в офисе EY в Нур-Султане. В нашей компании работаю уже три с половиной года. Вопреки всем убеждениям, что у аудиторов нет личной жизни и work-life balance, время на себя можно и нужно находить. А еще в 2020 году в 24 года я женился.

Для занятия всем вышеперечисленным нужен только один ресурс — время. Его порой катастрофически мало, но расстановка приоритетов и грамотный тайм-менеджмент помогают успевать многое: совмещать семью, карьеру и хобби — только в таком порядке.

EY научила именно этому — ценить время. Я рад, что четыре года назад «зеленым» студентом пришел сюда, и благодарен нашей компании за полученный опыт и приобретенных друзей.





Материал подготовлен при поддержке EY.



