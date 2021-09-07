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Volkswagen и Argo AI представили тестовую модель беспилотного микроавтобуса
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Сегодня в 10:56

Volkswagen и Argo AI представили тестовую модель беспилотного микроавтобуса

Volkswagen и Argo AI, разработчик технологий автономного вождения, показали первую тестовую модель своего беспилотного микроавтобуса ID Buzz.

В ID Buzz установили 14 камер, 11 радаров и 6 лидарных датчиков — последние позволяют ему замечать объекты на расстоянии более 400 метров даже в условиях ограниченной видимости.

Помимо набора датчиков, микроавтобус оснащен системой автономного вождения Argo AI, которая включает карты, оборудование и специальный софт.

Тестирование ID Buzz на дорогах Гамбурга начнется уже через несколько месяцев, а к 2025 году будет запущен проект по коммерческой перевозке пассажиров и доставке товаров.

Источник: incrussia.ru

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