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«Властелину колец» разрешили продолжить съемки в Новой Зеландии
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Сегодня в 10:15

«Властелину колец» разрешили продолжить съемки в Новой Зеландии

Правительство Новой Зеландии одобрило въезд для съемочной команды сериала «Властелин колец» и нескольких других проектов. «Властелин колец» уже находился в процессе съемок, однако пандемия помешала производству. Всего к проекту вернутся около 100 человек.

Новозеландское Министерство бизнеса, инноваций и трудоустройства в ближайшее время также пустит на территорию страны актеров и членов групп сериалов «Ковбой Бипоп» и «Могучие рейнджеры: Звероморфы», а также фильмов «Величайшая пивная гонка» Питера Фаррелли и «Сладкоежка». Ранее в Новую Зеландию уже вернулись Джеймс Кэмерон с «Аватаром 2» и Джейн Кэмпион с драмой «Сила собаки».

«Властелин колец» считается самым дорогим телесериалом в истории — его бюджет, по разным меркам, составляет 1 000 000 000 $. Выход ориентировочно запланирован на 2022 год.

Источник: film.ru

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#сериал #съемки #властелинколец
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