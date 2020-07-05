«Властелину колец» разрешили продолжить съемки в Новой Зеландии

Новозеландское Министерство бизнеса, инноваций и трудоустройства в ближайшее время также пустит на территорию страны актеров и членов групп сериалов «Ковбой Бипоп» и «Могучие рейнджеры: Звероморфы», а также фильмов «Величайшая пивная гонка» Питера Фаррелли и «Сладкоежка». Ранее в Новую Зеландию уже вернулись Джеймс Кэмерон с «Аватаром 2» и Джейн Кэмпион с драмой «Сила собаки».
«Властелин колец» считается самым дорогим телесериалом в истории — его бюджет, по разным меркам, составляет 1 000 000 000 $. Выход ориентировочно запланирован на 2022 год.
Источник: film.ru