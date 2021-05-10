Дебют нового артиста Musica36

Didar — новый резидент Musica36, недавно появившийся на песне «Я тебя хочу» от qurt. Также до этого артист исполнил три песни на лайв-альбоме от Musica36 — 36 JAM. Сегодня вышел его первый сольный сингл «Голос твой».

Источник: karmapolitan.ru