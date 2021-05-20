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«ВкусВилл» начал продажи на «AliExpress Россия»
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Сегодня в 11:26

«ВкусВилл» начал продажи на «AliExpress Россия»

В приложении «AliExpress Россия» появился ассортимент продуктов сети магазинов «ВкусВилл».

В разделе «Есть!» будут представлены все категории товаров «ВкусВилл» — готовая кулинария, молочные продукты, фрукты и овощи, напитки, заморозка и другие.

Пользователям приложения маркетплейса будет доступно более 3 тысяч товаров, при этом «ВкусВилл» намерен ежемесячно расширять их ассортимент.

Заказы из «ВкусВилл» будут доставлять собственные курьеры и партнеры из служб такси. Условия будут аналогичны другим службам доставки: отсутствие минимальной обязательной суммы и максимальный срок доставки в 2 часа.

Продукты из «ВкусВилл» пока доступны только пользователям «AliExpress Россия» в Москве, однако в ближайшее время такая возможность появится у жителей Санкт-Петербурга и других городов.

Источник: rb.ru

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#бизнес #aliexpress #онлайн #вкусвилл
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