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«ВКонтакте» запустит акселератор для разработчиков мини-приложений
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Сегодня в 11:02

«ВКонтакте» запустит акселератор для разработчиков мини-приложений

Подать заявку на участие в грантовой программе Fresh Code от «ВКонтакте» можно до 10 декабря. Лучшие разработчики смогут получить 150 тысяч рублей.

Участники встретятся с инвесторами и командой «ВКонтакте». Среди инвесторов — ведущий трекер акселераторов Университета ИТМО и StartupDrive от «Газпром нефти» Максим Заикин и ведущий трекер корпоративных акселераторов ФРИИ Андрей Попов.

Побороться за грант могут разработчики приложений старше 14 лет. Заявки принимаются от независимых разработчиков, команд с поддержкой бизнеса или без нее. Один участник может претендовать на грант с несколькими сервисами.

Источник: vc.ru

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