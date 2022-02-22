«ВКонтакте» запустил определитель телефонных номеров на основе больших данных

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила определитель телефонных номеров на основе больших данных.

О нежелательных звонках будет предупреждать приложение «ВКонтакте». К ним алгоритм относит вызовы от мошенников, коллекторов, а также немые звонки.

Если пользователю позвонят со спам-номера, он узнает об этом в момент вызова. Функция доступна в настройках приложения в разделе «Определитель номера». Она не требует доступа к интернету и дополнительной платы, работает в фоновом режиме и доступна в приложении «ВКонтакте» для iOS и Android.

Источник: daily.afisha.ru