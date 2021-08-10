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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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«ВКонтакте» внедрила «реакции» на посты
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Сегодня в 10:46

«ВКонтакте» внедрила «реакции» на посты

«ВКонтакте» расширила возможности реагирования на публикации пользователей — теперь их можно оценивать не только лайками.

В ближайшее время каждому пользователю будет доступна одна из новых реакций. Набор будет пополняться по мере того, как друзья и подписчики будут оставлять разные эмоции под постами.

Источник: rb.ru

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