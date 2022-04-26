VK запустила свою игровую площадку VK Play с облачными играми и прямыми трансляциями

Сейчас в каталоге VK Play представлены 80 платных и больше 12 000 бесплатных игр — от головоломок до экшена. Играть в них можно на ПК или через технологии облачного гейминга.

Также через VK Play можно организовывать киберспортивные трансляции и проводить собственные турниры — открытые или эксклюзивные. Компания планирует до конца 2022 года запустить дополнительные возможности для авторов контента, интеграцию с соцсетями и другое.

В будущем VK планирует запустить на платформе собственное медиа об игровой индустрии, расширить набор игровых сервисов и увеличить число киберспортивных мероприятий.