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VK запустила свою игровую площадку VK Play с облачными играми и прямыми трансляциями
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Сегодня в 08:45

VK запустила свою игровую площадку VK Play с облачными играми и прямыми трансляциями

Сейчас в каталоге VK Play представлены 80 платных и больше 12 000 бесплатных игр — от головоломок до экшена. Играть в них можно на ПК или через технологии облачного гейминга.

Также через VK Play можно организовывать киберспортивные трансляции и проводить собственные турниры — открытые или эксклюзивные. Компания планирует до конца 2022 года запустить дополнительные возможности для авторов контента, интеграцию с соцсетями и другое.

В будущем VK планирует запустить на платформе собственное медиа об игровой индустрии, расширить набор игровых сервисов и увеличить число киберспортивных мероприятий.

Источник: vc.ru

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