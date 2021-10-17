VK объединила контент соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» на единой видеоплатформе «VK Видео»

Единая видеоплатформа включила в себя технологии разных сервисов компании, среди которых:
— адаптивный стриминг
— кросс-платформенный плеер с быстрым первым кадром
— качество 4К
— оптимизированные сетевые протоколы и технологии доставки контента.
В рамках запуска видеоплатформы «VK Видео» также была обновлена видеовитрина социальной сети «ВКонтакте». Она получила единую систему рекомендаций видео, построенную на алгоритмах машинного обучения, которые способны анализировать содержимое в кадре.
Авторы контента смогут загрузить видео на одну площадку и выбрать, на каких еще видеосервисах экосистемы VK оно появится. Каждому правообладателю будут предложены индивидуальные условия монетизации.
Загруженные на платформу видео будет обрабатывать нейросетевая технология автоулучшения качества изображения в видео NeuroHD.
В будущем VK планирует запустить на видеоплатформе панорамные видеоролики и приложение для просмотра видео на Smart TV.
Источник: rb.ru