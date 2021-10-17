VK объединила контент соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» на единой видеоплатформе «VK Видео»

Единая видеоплатформа включила в себя технологии разных сервисов компании, среди которых:

— адаптивный стриминг

— кросс-платформенный плеер с быстрым первым кадром

— качество 4К

— оптимизированные сетевые протоколы и технологии доставки контента.

В рамках запуска видеоплатформы «VK Видео» также была обновлена видеовитрина социальной сети «ВКонтакте». Она получила единую систему рекомендаций видео, построенную на алгоритмах машинного обучения, которые способны анализировать содержимое в кадре.

Авторы контента смогут загрузить видео на одну площадку и выбрать, на каких еще видеосервисах экосистемы VK оно появится. Каждому правообладателю будут предложены индивидуальные условия монетизации.

Загруженные на платформу видео будет обрабатывать нейросетевая технология автоулучшения качества изображения в видео NeuroHD.

В будущем VK планирует запустить на видеоплатформе панорамные видеоролики и приложение для просмотра видео на Smart TV.

Источник: rb.ru