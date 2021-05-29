Виза для фрилансеров. Страны, где можно работать и не быть привязанным к офису

Заниматься любимым делом стало еще приятнее, ведь список стран для фрилансеров снова расширился. Первая часть здесь.
Хорватия
В марте этого года в Хорватии начали выдавать виды на жительство для фрилансеров. Приехать туда теперь могут граждане любой страны, которые удаленно работают на иностранные компании. Максимальный срок пребывания по хорватской цифровой визе — один год. Больше — только через шесть месяцев.
Пакет документов стандартный:
— паспорт
— анкета
— страховка
— документы о работе и справка о доходах.
Здесь подробный список документов.
Для людей, которые хотят переехать всей семьей также требуется подтверждение родства. Кроме этого, для всех — отсутствие судимостей.
Заявку рассматривают около 20 дней.
Условия въезда: справка о вакцинации, документ о том, что переболел(-а) COVID-19, отрицательный результат ПЦР-теста или тест на антитела.
Доминика
Правительство Доминики запустило визы для фрилансеров. Это дает возможность приезжать на остров всем иностранцам. Главное — подтвердить, что работаете удаленно.
Чтобы получить документы, придется потратиться, отдать Ђ 84 сбора и несколько сотен за саму визу. Но и это не все. Среди основных требований — подтвердить, что зарабатываешь не менее $ 50 000 в год. Зато с такими деньгами на острове тебя точно ждет luxury-жизнь.
Что еще нужно:
— действительный паспорт
— документы, которые подтверждают родство, если путешествуешь с семьей
— заполненная анкета
— отсутсвие судимостей
— подтверждение работы фрилансером
— справка о доходах
— фотографии
— страховка.
Условия въезда: без ограничений.
Кюрасао
В начале 2021-го появилось еще одно место, где рады фрилансерам со всего мира — остров Кюрасао в Карибском бассейне. Пока только на шесть месяцев, но срок пребывания можно продлить.
Требования здесь максимально лояльные. Понадобится только оформить страховку, оплатить визовый сбор, отправить документы и дождаться одобрения властей. Делать справку о доходах и бронировать жилье заранее не нужно.
Что еще нужно:
— действительный паспорт
— подтверждение работы фрилансером
— страховка
— заполненная анкета
Условия въезда: из «зеленых» стран — без ограничений, из «красных» — с результатом ПЦР-теста.
Мадейра
Власти португальского острова Мадейра в феврале открыли настоящую деревню для фрилансеров. Туда могут приезжать «цифровые кочевники» со всего мира на месяц и дольше.
Принимают удаленщиков в поселке Понта-ду-Сол. Специальных критериев нет. Нужно только заполнить форму на сайте.
В Понта-ду-Сол фрилансерам предлагают бесплатное рабочее место и доступ в интернет. Организаторы программы готовы помочь приезжим с поиском жилья — домика или отеля. Участникам из стран, которые не входят в Евросоюз, понадобится шенгенская виза. Для жителей ЕС нет никаких ограничений.
Что еще нужно:
— шенгенская виза
— заполненная анкета
Условия въезда: результат ПЦР-теста и заполненная анкета
Источник: 34travel.me