Виза для фрилансеров. Страны, где можно работать и не быть привязанным к офису

Заниматься любимым делом стало еще приятнее, ведь список стран для фрилансеров снова расширился. Первая часть здесь.







Хорватия

В марте этого года в Хорватии начали выдавать виды на жительство для фрилансеров. Приехать туда теперь могут граждане любой страны, которые удаленно работают на иностранные компании. Максимальный срок пребывания по хорватской цифровой визе — один год. Больше — только через шесть месяцев.

Пакет документов стандартный:

— паспорт

— анкета

— страховка

— документы о работе и справка о доходах.

Здесь подробный список документов.

Для людей, которые хотят переехать всей семьей также требуется подтверждение родства. Кроме этого, для всех — отсутствие судимостей.

Заявку рассматривают около 20 дней.

Условия въезда: справка о вакцинации, документ о том, что переболел(-а) COVID-19, отрицательный результат ПЦР-теста или тест на антитела.





Доминика

Правительство Доминики запустило визы для фрилансеров. Это дает возможность приезжать на остров всем иностранцам. Главное — подтвердить, что работаете удаленно.

Чтобы получить документы, придется потратиться, отдать Ђ 84 сбора и несколько сотен за саму визу. Но и это не все. Среди основных требований — подтвердить, что зарабатываешь не менее $ 50 000 в год. Зато с такими деньгами на острове тебя точно ждет luxury-жизнь.

Что еще нужно:

— действительный паспорт

— документы, которые подтверждают родство, если путешествуешь с семьей

— заполненная анкета

— отсутсвие судимостей

— подтверждение работы фрилансером

— справка о доходах

— фотографии

— страховка.

Условия въезда: без ограничений.





Кюрасао

В начале 2021-го появилось еще одно место, где рады фрилансерам со всего мира — остров Кюрасао в Карибском бассейне. Пока только на шесть месяцев, но срок пребывания можно продлить.

Требования здесь максимально лояльные. Понадобится только оформить страховку, оплатить визовый сбор, отправить документы и дождаться одобрения властей. Делать справку о доходах и бронировать жилье заранее не нужно.

Что еще нужно:

— действительный паспорт

— подтверждение работы фрилансером

— страховка

— заполненная анкета

Условия въезда: из «зеленых» стран — без ограничений, из «красных» — с результатом ПЦР-теста.





Мадейра

Власти португальского острова Мадейра в феврале открыли настоящую деревню для фрилансеров. Туда могут приезжать «цифровые кочевники» со всего мира на месяц и дольше.

Принимают удаленщиков в поселке Понта-ду-Сол. Специальных критериев нет. Нужно только заполнить форму на сайте.

В Понта-ду-Сол фрилансерам предлагают бесплатное рабочее место и доступ в интернет. Организаторы программы готовы помочь приезжим с поиском жилья — домика или отеля. Участникам из стран, которые не входят в Евросоюз, понадобится шенгенская виза. Для жителей ЕС нет никаких ограничений.

Что еще нужно:

— шенгенская виза

— заполненная анкета

Условия въезда: результат ПЦР-теста и заполненная анкета





Источник: 34travel.me