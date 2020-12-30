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Виза для фрилансеров. 10 стран, где можно пожить в 2021 году
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Сегодня в 15:50

Виза для фрилансеров. 10 стран, где можно пожить в 2021 году

Дубай, ОАЭ


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Эмират Дубай в 2020 году ввел новую визу для фрилансеров. Он предлагает самозанятым специалистам годовую визовую программу, по которой они могут переехать вместе с семьей, открыть свой банковский счет и даже записать детей в школу.

Как получить визу:

— предоставить контракт сроком минимум на год с заработной платой от 5000 $; выписку со счета за три месяца; страховку с покрытием ОАЭ

— уплатить визовый сбор, а также оплатить страховку и обработку заявления.

Подробнее здесь.

Барбадос


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Барбадос в 2020 году также ввел новую визовую программу для иностранцев, которые работают удаленно. Такие специалисты могут жить и работать на острове в течение года, а потом снова подать заявление при желании.

Как получить визу:

— уплатить визовый сбор в размере 2000 $ для физических лиц и 3000 $ для семей

— необходимо владеть бизнесом, который не зависит от вашего местоположения, или работать удаленно в компании за пределами страны

— зарабатывать минимум 50 000 $ в год

— пройти обязательную проверку на COVID-19 и карантин.

Подробнее здесь.

Бермудские острова


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Бермудские острова ввели визу для удаленной работы — Digital Nomad Visa. Она выдается на 12 месяцев.

Как получить визу:

— уплатить однократный визовый сбор 263 $

— необходимо владеть бизнесом, который не зависит от вашего местоположения, или работать удаленно в компании за пределами страны

— предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, медицинскую страховку, справку об отсутствии судимости.

Подробнее здесь.

Эстония


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В 2020 году в Эстонии появилась новая программа для иммиграции — Digital Nomad Visa. Виза для «цифровых кочевников» или для фрилансеров дает возможность находиться в стране и работать со своими клиентами удаленно в течение одного года.

Как получить визу:

— подготовить документы: контракт с работодателем для наемных сотрудников, документы о бизнесе для предпринимателей, договоры с клиентами для фрилансеров; справка о доходах за полгода до подачи заявки; подтверждение, что вы работаете удаленно; резюме с описанием образования и опыта работы

— уплатить пошлину от 80 до 100 евро

— въезд возможен только для резидентов стран, где эпидемиологическая обстановка считается благоприятной.

Подробнее здесь.

Грузия


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Летом 2020 года в Грузии фрилансерам, предпринимателям и сотрудникам компаний, которые работают удаленно, предложили воспользоваться специальной визой для цифровых кочевников. Она дает возможность находиться в стране в течение года.

Как получить визу:

— ваш бизнес не должен зависеть от вашего местоположения, или вы должны удаленно работать в компании за пределами Грузии

— заработок минимум 2000 $ в месяц

— предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 и пройти карантин.

Подробнее здесь.

Португалия


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Если вы хотите жить в Португалии, стоит рассмотреть визу D7. Эта программа предназначена для лиц, которые получают стабильный пассивный доход: пенсия, доход от аренды имущества, доход от финансовых активов. Изначально выдается на год, но ее можно продлить.

Как получить визу:

— подтвердить пассивный доход — минимум 635 евро в месяц

— подтвердить наличие жилья в Португалии — собственного или арендованного

— предоставить полис комплексного медицинского страхования и справку об отсутствии судимостей.

Подробнее здесь.

Канада

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В Канаде фрилансерам подходит Self-employed Persons Program. Это государственная программа для самозанятых специалистов. Она подходит не только предпринимателям, но и людям творческих и спортивных профессий.

Как получить визу:

— иметь опыт работы в сфере культуры или спорта, показать готовность внести свой вклад в развитие спортивной и культурной жизни Канады

— продемонстрировать знание английского языка и денежных накоплений.

Подробнее здесь.

Германия


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Виза для фрилансеров в Германии называется Freiberufler. Ее можно получить сначала на три месяца, но затем продлить на три года. Для этого вы должны работать в таких сферах, как здравоохранение, образование, искусство, право, налоговое и бизнес-консультирование, наука, и получить местную квалификацию.

Как получить визу:

— подтвердить наличие жилья в Германии — собственного или арендованного

— предоставить медицинскую страховку, выписку с банковского счета — не менее 9000 евро в год

— подтвердить работу с клиентами из Германии и оказание помощи местной экономике.

Подробнее здесь.

Нидерланды


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В Нидерландах также есть виза для самозанятых лиц — Self-employed person.

Как получить визу:

— ваш вид деятельности должен приносить пользу и быть интересен голландской экономике. Например, это могут быть инновационные услуги, которые при этом создают новые рабочие места

— зарегистрироваться в Торговом реестре Торговой палаты и иметь все необходимые лицензии

— предоставить бизнес-план, который докажет, что у вас будет постоянный достаточный доход

— уплатить 1379 евро

— собрать необходимые документы.

Подробнее здесь.

Чехия


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Czech Republic Long Term Visa — долгосрочная виза, благодаря которой вы сможете в течение года находиться в стране и работать удаленно.

Как получить визу:

— уплатить визовый сбор 229 $

— подтвердить наличие места проживания в Чехии

— подтвердить наличие на вашем банковском счете не менее 5587 евро на человека

— предоставить справку об отсутствии судимостей, медицинскую страховку.

Подробнее здесь.


Источники: aviasales.ru, vc.ru, immigrant.today.

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