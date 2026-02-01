Виталий Никитин — «Лидер 2024 года в строительном бизнесе» по версии Gold Bar Asia Award

На прошлой неделе в Астане завершилась церемония вручения международной премии Gold Bar Asia Award. В числе лауреатов — предприниматель Виталий Никитин, одержавший победу в номинации. Отметим, для членов жюри решающим оказался не единичный проект Никитина, а многолетняя результативная работа и устойчивый профессиональный результат.

Виталий Никитин уверен, что в строительстве важны и знания, и реальная работа на площадке. В его случае эти два направления всегда шли вместе. В 2015 году он окончил магистратуру AlmaU по управлению проектами, а позже его диплом был официально подтвержден международной организацией Educational Credential Evaluators. Для международной профессиональной среды это послужило подтверждением управленческой подготовки, которая позже была реализована на практике в строительных проектах.





Свои первые самостоятельные проекты Виталий реализовал здесь, в Казахстане. Основанная им строительная компания прошла путь от субподрядчика до серьезного игрока, участвуя в возведении жилых комплексов, важных коммерческих и социальных объектов. Этот опыт сильно повлиял на его подход к работе. В приоритете оказались дисциплина, контроль качества и ответственность за результат.

Виталий Никитин всегда старается вникать в детали глубже, чем это обычно принято у руководителей. В 2021 году он стал автором исследования о том, как управлять бригадами на расстоянии, в котором объяснил, как не терять в качестве, если стройка идет сразу на нескольких площадках.

По мнению Виталия, одной из главных компетенций на стройплощадке является прогнозирование рисков, повышенный контроль качества. Этот приоритет позволил не чинить то, что сломалось, а сразу выстраивать систему, где ошибки почти исключены. Такой точный расчет помог ему заметно поднять эффективность работ на каждом этапе.

В 2023 году Виталий расширил географию своей предпринимательской деятельности и основал американскую компанию ASVI Group Services LLC. Благодаря системному мышлению, большому опыту и экспертизе в строительном секторе компания Виталия сразу получила крупный промышленный объект на западе Техаса. Компания оказала широкий спектр технологических услуг, от настройки систем охлаждения и распределения воздушных потоков до внедрения решений, позволяющих снизить энергопотребление. Отдельной задачей была координация и контроль действий подрядчиков всех этапах проекта.

Даже в новой среде Никитин не изменил своим правилам — дисциплине и ставке на качество. В проектах ASVI Group Services LLC он внедряет решения, которые берегут ресурсы и способствуют оптимизации затрат заказчиков на обслуживание оборудования в будущем. Сейчас, когда мировым трендом стали экологичность и устойчивое строительство, такой опыт оказался максимально востребованным в текущей рыночной повестке.

Редакция поинтересовалась у Виталия, как он относится к своему успеху, и какое значение имеет для него международная награда.

«Если честно, я не привык называть себя лидером — для меня в этом слишком много пафоса. Я просто делаю свою работу по высоким стандартам качества, потому что считаю это правильным, — отметил Виталий. — Мне, безусловно, приятно, что жюри оценили систему, которую мы выстраивали не один год. Работа в США еще раз доказала: принципы эффективности универсальны. Неважно, в какой стране ты находишься. Важно строить устойчивый и понятный бизнес».

Победа в премии Gold Bar Asia Award стала признанием не отдельного проекта, а системного подхода, основанного на дисциплине, инженерной точности и управленческой ответственности. И, судя по текущей динамике развития проектов Никитина, это лишь очередной этап в профессиональной траектории предпринимателя, который последовательно подтверждает результат в разных странах и рыночных условиях.

Автор: Жанна Кинжалинова, редактор weproject.media