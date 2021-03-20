Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
visa-zapuskaet-global-nuyu-iniciativu-she-s-next-empowered-by-visa-v-central-noy-azii
Visa запускает глобальную инициативу She’s Next, Empowered by Visa в Центральной Азии
61
/
/

Сегодня в 10:30

Visa запускает глобальную инициативу She’s Next, Empowered by Visa в Центральной Азии

Visa, мировой лидер в области цифровых платежей и инновационных платежных решений, объявляет о старте глобальной инициативы She’s Next. Empowered by Visa в Центральной Азии.

Инициатива создана для поддержки женщин в бизнесе, которые управляют, финансируют, развивают или только планируют начать собственный бизнес.

Партнером программы выступил Финтех хаб Международного финансового центра «Астана», в Казахстане программу поддержали Фонд устойчивого развития и поддержки женского предпринимательства, Ассоциация деловых женщин Казахстана, бизнес-ассоциация женщин-предпринимателей Asia по региону Центральной Азии.

В рамках инициативы Visa совместно с Финтех хабом Международного финансового центра «Астана» запускают образовательную программу для женщин в бизнесе. Программа стартует 1 апреля 2021 года и будет состоять из пяти вебинаров с ведущими бизнес-экспертами, которые поделятся опытом, знаниями и практическими навыками по актуальным темам.

Еженедельные вебинары будут проводиться на платформе Atameken Academy по четвергам, доступ к ним будет открыт после прохождения регистрации по ссылке. Программа доступна для аудитории всей Центральной Азии на бесплатной основе.

План вебинаров:

01.04, с 19:00 по 20:45. Вебинар №1 «Как решиться начать свое дело», Мерей Мустафина, основательница Umay Boost

08.04, с 19:00 по 20:45. Вебинар №2 «Женское лидерство», Алена Ткаченко, основательница бренда Nommi

15.04, с 19:00 по 20:45. Вебинар №3 «Финансирование бизнеса», Асель Канкина и Арман Батаев, основатели Finmentors.kz

22.04, с 19:00 по 20:45. Вебинар №4 «Клиентский опыт как конкурентное преимущество», Жанна Прашкевич, руководитель консалтинговой студии The Guests, куратор школы сервиса Novikov School

29.04, с 19:00 по 20:45. Вебинар №5 «Пересборка бизнеса. Адаптация к новому миру», Надя Жексембаева, писатель, педагог и владелец бизнеса.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#женскийбизнес #бизнес #visa #женщины #aifc
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В аэропорту Астаны впервые внедрили электронный посадочный талон
962
Благоустройство города
1166
В TSE Art Destination пройдет Аrtist talk с российской художницей
601