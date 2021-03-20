Visa запускает глобальную инициативу She’s Next, Empowered by Visa в Центральной Азии

Visa, мировой лидер в области цифровых платежей и инновационных платежных решений, объявляет о старте глобальной инициативы She’s Next. Empowered by Visa в Центральной Азии.

Инициатива создана для поддержки женщин в бизнесе, которые управляют, финансируют, развивают или только планируют начать собственный бизнес.

Партнером программы выступил Финтех хаб Международного финансового центра «Астана», в Казахстане программу поддержали Фонд устойчивого развития и поддержки женского предпринимательства, Ассоциация деловых женщин Казахстана, бизнес-ассоциация женщин-предпринимателей Asia по региону Центральной Азии.

В рамках инициативы Visa совместно с Финтех хабом Международного финансового центра «Астана» запускают образовательную программу для женщин в бизнесе. Программа стартует 1 апреля 2021 года и будет состоять из пяти вебинаров с ведущими бизнес-экспертами, которые поделятся опытом, знаниями и практическими навыками по актуальным темам.

Еженедельные вебинары будут проводиться на платформе Atameken Academy по четвергам, доступ к ним будет открыт после прохождения регистрации по ссылке. Программа доступна для аудитории всей Центральной Азии на бесплатной основе.

План вебинаров:

01.04, с 19:00 по 20:45. Вебинар №1 «Как решиться начать свое дело», Мерей Мустафина, основательница Umay Boost

08.04, с 19:00 по 20:45. Вебинар №2 «Женское лидерство», Алена Ткаченко, основательница бренда Nommi

15.04, с 19:00 по 20:45. Вебинар №3 «Финансирование бизнеса», Асель Канкина и Арман Батаев, основатели Finmentors.kz

22.04, с 19:00 по 20:45. Вебинар №4 «Клиентский опыт как конкурентное преимущество», Жанна Прашкевич, руководитель консалтинговой студии The Guests, куратор школы сервиса Novikov School

29.04, с 19:00 по 20:45. Вебинар №5 «Пересборка бизнеса. Адаптация к новому миру», Надя Жексембаева, писатель, педагог и владелец бизнеса.