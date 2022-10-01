Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
visa-sdelala-dostupnym-perevod-deneg-po-nomeru-telefona-mezhdu-bankami-v-kazahstane
Visa сделала доступным перевод денег по номеру телефона между банками в Казахстане
72
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:20

Visa сделала доступным перевод денег по номеру телефона между банками в Казахстане

Казахстанцам стали доступны переводы денег по номеру телефона между 11 участниками системы Visa.

Отправить сумму нужному человеку, даже если он обслуживается в другом банке, теперь можно без номера карты — достаточно найти имя получателя в своих контактах или вписать вручную номер телефона.

Список банков, между которыми доступны переводы по номеру телефона, можно посмотреть на официальном сайте Visa.com.kz.

Перевод происходит через сервис Visa Direct, где привязка номера карты к номеру телефона сохраняется как защищенный токен.

Это делает процесс безопасным, ведь никто, кроме банка, не имеет доступа к личным данным пользователей.

Чтобы перевести деньги по номеру телефона:

— зайдите в мобильное приложение своего банка

— найдите раздел «Переводы по номеру телефона»

— выберите нужный контакт, введите необходимую сумму,

— подтвердите перевод.

Чтобы получить перевод, зайдите в раздел «Переводы по номеру телефона» в мобильном приложении и дайте разрешение.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #смартфон #visa #перевод #номер
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Plastikwood и Urban Space 500 откроют в Киеве выставку в новогоднюю ночь
1211
Международный музыкальный фестиваль Baqytty Bala в Актюбинской области
1631
Состоялась жеребьевка турнира Beeline Challenger 80
586
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.