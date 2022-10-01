Visa сделала доступным перевод денег по номеру телефона между банками в Казахстане

Казахстанцам стали доступны переводы денег по номеру телефона между 11 участниками системы Visa.

Отправить сумму нужному человеку, даже если он обслуживается в другом банке, теперь можно без номера карты — достаточно найти имя получателя в своих контактах или вписать вручную номер телефона.

Список банков, между которыми доступны переводы по номеру телефона, можно посмотреть на официальном сайте Visa.com.kz.

Перевод происходит через сервис Visa Direct, где привязка номера карты к номеру телефона сохраняется как защищенный токен.

Это делает процесс безопасным, ведь никто, кроме банка, не имеет доступа к личным данным пользователей.

Чтобы перевести деньги по номеру телефона:

— зайдите в мобильное приложение своего банка

— найдите раздел «Переводы по номеру телефона»

— выберите нужный контакт, введите необходимую сумму,

— подтвердите перевод.

Чтобы получить перевод, зайдите в раздел «Переводы по номеру телефона» в мобильном приложении и дайте разрешение.