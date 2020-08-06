Visa проведет онлайн-хакатон по преодолению последствий пандемии

Компания Visa запускает онлайн-хакатон для поиска решений, которые помогут малому бизнесу быстрее перейти в онлайн, восстановиться после пандемии и легче справиться с ее последствиями.

Принять участие в онлайн-хакатоне могут разработчики, продуктовые менеджеры, дизайнеры, аналитики, представители малого и среднего бизнеса и технологические предприниматели. Наличие готового решения или продукта не требуется. Участвовать можно как в команде, так и индивидуально.

По результатам работы участников жюри из представителей «Инновационной студии Visa», «Яндекс.Кассы», школы «Икра» и независимых экспертов в сфере финансов и технологий отберет лучшие проекты для прохождения во второй этап конкурса — двухнедельную акселерационную программу.

Финал хакатона состоится 9 сентября.

Подать заявку на участие можно до 20 августа на сайте хакатона. Количество мест ограничено.

Источник: rb.ru