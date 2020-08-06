Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/92f/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/92fbf5c5a3a1d407b269a9531a64f5ae.jpeg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
visa-provedet-onlayn-hakaton-po-preodoleniyu-posledstviy-pandemii
Visa проведет онлайн-хакатон по преодолению последствий пандемии
61
/
/

Сегодня в 10:16

Visa проведет онлайн-хакатон по преодолению последствий пандемии

Компания Visa запускает онлайн-хакатон для поиска решений, которые помогут малому бизнесу быстрее перейти в онлайн, восстановиться после пандемии и легче справиться с ее последствиями.

Принять участие в онлайн-хакатоне могут разработчики, продуктовые менеджеры, дизайнеры, аналитики, представители малого и среднего бизнеса и технологические предприниматели. Наличие готового решения или продукта не требуется. Участвовать можно как в команде, так и индивидуально.

По результатам работы участников жюри из представителей «Инновационной студии Visa», «Яндекс.Кассы», школы «Икра» и независимых экспертов в сфере финансов и технологий отберет лучшие проекты для прохождения во второй этап конкурса — двухнедельную акселерационную программу.

Финал хакатона состоится 9 сентября.

Подать заявку на участие можно до 20 августа на сайте хакатона. Количество мест ограничено.

Источник: rb.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #хакатон #visa #онлайн #кризис
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Новости на 25 августа: трейлер фильма «Леди и Бродяга» и лекции о фотографии
357
Состоялось открытие первых казахстанских интерьерных изделий в стиле NEO Qazakh Style
1074
Uzcard создает единую электронную платформу для предпринимателей
371