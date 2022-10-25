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Казахстанские велосипедисты завершили чемпионат Азии с семью медалями
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Сегодня в 11:09

Казахстанские велосипедисты завершили чемпионат Азии с семью медалями

В южнокорейском городе Сунчхон финишировал чемпионат Азии 2022 года по маунтинбайку, где блестящими результатами отметились казахстанские велосипедисты. Они положили в свою копилку семь наград различного достоинства.

На этом азиатском турнире казахстанские велосипедисты в общей сложности заработали семь медалей. В первый день ЧА-2022 Денис Сергиенко, Алексей Фефелов, Егор Карасев, Алина Саркулова и Темирлан Мухамедиянов победили в эстафете.

в заключительный день азиатского первенства прошли соревнования среди девушек в дисциплине «кросс-кантри элиминатор».

В этой программе не было равных казахстанкам Алине Саркуловой и Виолетте Казаковой.

Алина Саркулова завоевала «золото», став первой казахстанкой, которая объявлена чемпионкой Азии в маунтинбайке среди женщин в категории «элита». Виолетта Казакова в этой же категории разместилась на второй строчке пьедестала почета.

Затем юниорки Алина Спирина и Виолетта Казакова выиграли первое и второе места в «кросс-кантри олимпике». В этой же дисциплине Денис Сергиенко стал обладателем «серебра» в категории «андеры».

В предпоследний день ЧА Алина Саркулова завоевала бронзовую медаль в «кросс-кантри олимпике».

Источник: zakon.kz

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