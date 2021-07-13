Virgin Galactic Ричарда Брэнсона разыграет бесплатный полет в космос

Космическая компания Virgin Galactic разыграет бесплатный билет на полет в космос для двух человек. О лотерее рассказал основатель компании Ричард Брэнсон во время выступления после возвращения из космоса. Определить победителя поможет фандрайзинговая платформа Omaze, которая стала партнером Virgin Galactic.

Победитель получит возможность отправиться в космос на борту корабля VSS Unity, на котором Брэнсон совершил свой первый полет. Участие в розыгрыше бесплатное, уточняется на сайте Omaze. Но все желающие могут сделать пожертвование в размере $10, $25, $50 или $100. Средства будут направлены некоммерческой организации Space for Humanity.

Один участник лотереи сможет подать максимум 6 тыс. заявок. Их прием завершится 1 сентября, а победителя объявят в конце месяца, говорится на странице розыгрыша.

Участники космического полета должны быть старше 18 лет, их также попросят подтвердить вакцинацию от коронавируса. В космос они отправятся в начале 2022 года после всех необходимых медицинских тестов.

Брэнсон добавил, что лично проведет для победителя экскурсию по космопорту «Америка», который Virgin Galactic построила для запусков своих аппаратов в космос.

Источник: incrussia.ru