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Вилла Балбиано, дом Тони Старка и хижина Хагрида: 10 известных апартаментов, которые есть на Airbnb
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03.01.2022

Вилла Балбиано, дом Тони Старка и хижина Хагрида: 10 известных апартаментов, которые есть на Airbnb

Квартира Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе»


Carrie_Bradshaw.jpg

Где находится: Perry St, Нью-Йорк, США

К радости поклонников и в честь возвращения Кэрри, Миранды и Шарлотты на экран, на Airbnb можно было арендовать квартиру Кэрри, выпить коктейль и сфотографироваться в знаковых нарядах героини.

Посмотреть на квартиру можно здесь: airbnb.com


Вилла Балбиано из фильма «Дом Gucci»


villa-balbiano.jpg

Где находится: Озеро Комо, Италия

Особняк патриарха семьи Гучи — Альдо Гучи, который вы можете увидеть в новом фильме «Дом Gucci». Это исторический дворец, самая крупная резиденция у озера. Арендодатели дают доступ к трем этажам дворца, а расположение в самой красивой части Италии, делает это место по-настоящему особенным и изысканным.

Забронировать можно здесь: airbnb.co.uk


Дом Маккалистеров из фильма «Один дома»


дом маккалистеров.jpeg

Где находится: Чикаго, США

Перед премьерой фильма о мальчике, который остался дома один в Рождество, фанаты фильма смогли арендовать дом Маккалистеров. В этом доме Кевин смог противостоять двум грабителям и большую часть киношных атрибутов арендодатели решили оставить для соответствующего настроя.

Посмотреть на дом можно здесь: aibnb.co.uk


Дом Беллы Свон из серии фильмов «Сумерки»


дом Беллы Свон.jpg

Где находится: St. Helens, Орегон, США

Дом Чарли и Беллы Свон в Форксе. Здание было построено в 1930-х годах и называется «Дом сумеречных лебедей». Расположен в самом центре острова, недалеко от побережья. Тем, кто мечтает арендовать дом на ночь и проснуться от пристального взгляда Эдварда, стоит знать, что апартаменты бронируют за 12 месяцев.

Забронировать можно здесь: airbnb.com


Вилла Флеминга из фильма «Не время умирать»


вилла Флеминга.jpg

Где находится: Oracabessa, Saint Mary Parish, Ямайка

Вилла в стиле бохо названа в честь писателя Яна Флеминга. На территории виллы была снята последняя часть бондианы с участием Дэниела Крейга. По сюжету, именно на этой вилле агент 007 отдыхал и проводил время, пока его не вызвали на очередное смертельное задание.

Забронировать можно здесь: airbnb.co.uk


Фамильный дом Гарри Поттера в Годриковой впадине из серии фильмов «Гарри Поттер»


фамильный дом Поттера.jpg

Где находится: Лавенхэм, Англия

Фамильный дом семьи Поттеров, где Темный лорд совершил свое нападение. Именно с этого момента началась любимая миллионами людей история о «мальчике, который выжил». Лавенхэм — средневековая британская деревушка, поэтому тут можно найти много интересного.

Забронировать можно здесь: airbnb.com


Загородный дом Тони Старка из фильма «Мстители: Финал»


загородный дом Тони Старка.jpg

Где находится: Fairburn, Джорджия, США

Загородный дом Старка на берегу озера. Хижина находится на территории фермы Букерт. Помимо ностальгии по «Железному человеку», здесь можно найти интересные развлечения: рыбалка, плавание, пешие прогулки и посиделки у костра.

Арендовать можно здесь: airbnb.com


Дом лесничего Хагрида из серии фильмов «Гарри Поттер»


Hagrid.jpg

Где находится: Chickamauga, Джорджия, США

Домик расположен на частной территории фермы. Здесь можно окунуться в жизнь лесничего, почувствовать себя частью вселенной Гарри Поттера, погулять по окрестностям и полюбоваться видами.

Арендовать можно здесь: airbnb.ru


Балкон Джульетты


balcony-of-Juliets.jpg

Где находится: Верона, Италия

Арендовать спальню Джульетты Капулетти не представляется возможным, но его удачное расположение в центре позволяет посетить и другие достопримечательности Вероны. Включая и знаменитый балкон, где влюбленные открыли сердца друг другу.

Поэтому вы можете забронировать квартиру рядом с достопримечательностью здесь: airbnb.com


Замок Хайклер из сериала «Аббатство Даунтон»


zamok_haykler.jpg

Где находится: Хэмпшир, Великобритания

Съемки сериала проводились в историческом замке графов Карнавон, который был построен в XVIII веке. В успехе сериала сыграло роль и место съемок, сохранившиеся интерьеры и архитектура дополняют историю и актерскую игру. Арендовать замок не представляется возможным, но можно поехать на экскурсию и увидеть своими глазами.

Посмотреть на замок можно здесь: highlerecastle.co.uk

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.