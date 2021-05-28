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Видеохостинг Vimeo вышел на биржу с капитализацией $8 млрд
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Сегодня в 10:26

Видеохостинг Vimeo вышел на биржу с капитализацией $8 млрд

Владелец видеохостинга IAC выделила Vimeo в самостоятельную публичную компанию. После этого сервис начал торговаться на Nasdaq под тикером VMEO. Акционеры IAC получили 1,6235 акций Vimeo за каждую акцию IAC, что им принадлежат.

Акции Vimeo закрылись во вторник на отметке $45,39 за штуку, пишет Market Watch. К концу торгов рыночная стоимость компании составила около $8 млрд.

Vimeo стал одиннадцатой компанией, выделившейся из IAC. Среди других -разработчик Tinder Match Group, туристическая компания Expedia и платформа онлайн-кредитования Lending Tree.

Vimeo основан в 2004 году. Он зарабатывает на инструментах, которые помогают авторам редактировать видео в высоком качестве и показывать их без рекламы. У сервиса несколько тарифов — от $7 до $75.

В январе 2021 года сервис привлек $300 млн и получил оценку от инвесторов в $5,7 млрд.

Источник: vc.ru

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