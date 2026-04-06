Весенний отдых в Азербайджане: куда поехать из Баку в выходные

Рассказываем о семи районах Азербайджана, где можно провести идеальные весенние выходные, наслаждаясь теплом на природе в компании близких людей.

Ленкорань

В этот южный регион стоит ехать за природными заповедниками, живописными видами, уникальной кухней, плантациями цитрусовых и чая. В густых лесах и на горных склонах весна наступает особенно красиво.





Исмаиллы

Сюда стоит отправиться за аутентичным опытом знакомства с традиционными ремеслами, живописными пейзажами с уникальными горными озерами, стенами древних крепостей и спокойным отдыхом.

Габала

С наступлением весны отдых в Габале становится особенно красивым — обязательно стоит посетить озеро Нохур и водопад Семь красавиц, а также остановиться в одном из многих гостевых домов. Отличный выбор для комфортных выходных вдали от городской суеты.

Шеки





Шеки — это сочетание природы и истории. Весной город утопает в зелени, а прогулки по старым улочкам становятся особенно приятными. Обязательно стоит посетить Дворец шекинских ханов и караван-сараи, а также попробовать уникальные блюда шекинской кухни.





Гах

Гах — небольшой уютный город, окруженный живописными горами. Туда стоит отправиться за спокойным отдыхом на природе и атмосферой умиротворения. Также внимание привлекает село Илису с захватывающими видами на одноименный водопад.

Лерик

Небольшой город на юге страны с неповторимыми пейзажами Талышских гор. Благодаря горному рельефу и влажному субтропическому климату, весной здесь склоны особенно быстро покрываются густой зеленью. Регион известен чистыми горными реками, водопадами и богатой природой.

Хыналыг

Высокогорное село с богатой историей окружено крутыми горными склонами. В весенний период здесь интересно не только наслаждаться нетронутыми природными ландшафтами, но и посетить уникальные исторические памятники.