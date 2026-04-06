WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Весенний отдых в Азербайджане: куда поехать из Баку в выходные
Город Баку

31.03.2026

Рассказываем о семи районах Азербайджана, где можно провести идеальные весенние выходные, наслаждаясь теплом на природе в компании близких людей.



Ленкорань


В этот южный регион стоит ехать за природными заповедниками, живописными видами, уникальной кухней, плантациями цитрусовых и чая. В густых лесах и на горных склонах весна наступает особенно красиво.



Исмаиллы


Сюда стоит отправиться за аутентичным опытом знакомства с традиционными ремеслами, живописными пейзажами с уникальными горными озерами, стенами древних крепостей и спокойным отдыхом.



Габала


С наступлением весны отдых в Габале становится особенно красивым — обязательно стоит посетить озеро Нохур и водопад Семь красавиц, а также остановиться в одном из многих гостевых домов. Отличный выбор для комфортных выходных вдали от городской суеты.



Шеки


Шеки — это сочетание природы и истории. Весной город утопает в зелени, а прогулки по старым улочкам становятся особенно приятными. Обязательно стоит посетить Дворец шекинских ханов и караван-сараи, а также попробовать уникальные блюда шекинской кухни.



Гах


Гах — небольшой уютный город, окруженный живописными горами. Туда стоит отправиться за спокойным отдыхом на природе и атмосферой умиротворения. Также внимание привлекает село Илису с захватывающими видами на одноименный водопад.



Лерик


Небольшой город на юге страны с неповторимыми пейзажами Талышских гор. Благодаря горному рельефу и влажному субтропическому климату, весной здесь склоны особенно быстро покрываются густой зеленью. Регион известен чистыми горными реками, водопадами и богатой природой.



Хыналыг


Высокогорное село с богатой историей окружено крутыми горными склонами. В весенний период здесь интересно не только наслаждаться нетронутыми природными ландшафтами, но и посетить уникальные исторические памятники.

#азербайджан #природа #отдыхнаприроде #районы #весна
