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Верификация аккаунтов Instagram в США и новый логотип Twitter: что нового в социальных сетях
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Главный

Сегодня в 17:45

Верификация аккаунтов Instagram в США и новый логотип Twitter: что нового в социальных сетях

Рассказываем, какие обновления в социальных сетях произошли за последние недели.


Telegram


— в Telegram пользователи теперь могут переводить друг другу Tether или USDT — это криптовалюта, которая привязана к доллару. Для этого нужно зарегистрироваться в боте Wallet

— мессенджер Telegram стал третьим по объему трафика в мире. Ранее он занимал восьмое место.


Instagram


— в Instagram становится еще больше рекламы. Разработчики социальной сети тестируют новые форматы ее размещения. Например, реклама может появиться в списке поисковых запросов приложения

— жители США теперь могут участвовать в программе платной верификации аккаунтов от Meta. Галочка стоит от $11,99 до $14,99 в месяц

— европейские пользователи социальных сетей компании Meta теперь могут отказаться от ряда персонализированных рекламных объявлений. В частности, можно настроить рекламу, которая будет выбираться только исходя из таких данных как возраст и местоположение. А информация о том, какой контент выбирает пользователь, учитываться не будет.


Twitter


— подписка Twitter Blue стала доступна пользователям по всему миру

— для продвижения платной подписки, Илон Маск ввел еще несколько обновлений — теперь в ленте рекомендаций будут показывать только записи платных подписчиков, также только они смогут участвовать в опросах

— Илон Маск заменил классический логотип Twitter в виде птицы на символ криптовалюты Dogecoin — собаку.


«ВКонтакте»

— социальная сеть анонсировала запуск приложения для редактирования фото и видео, а также таких сервисов, как автопереводчик видео, платформа для совместного редактирования текстов, редактор для вертикальных видео «VK Клипы».


Другие социальные сети

— стартап Zigazoo анонсировал новую социальную сеть, которая может стать альтернативой TikTok, но более безопасной для подростков поколения Z

— еще одна новая платформа — Post. Может стать альтернативой Twitter. Здесь пользователи платят за чтение новостей.

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