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Вера Платонова стала победительницей премии The Future of Emerging Europe Awards в номинации Female Business Leader of the Year
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Сегодня в 11:34

Вера Платонова стала победительницей премии The Future of Emerging Europe Awards в номинации Female Business Leader of the Year

Вера Платонова, старший вице-президент и директор регионального подразделения Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы стала победительницей в номинации Female Business Leader of the Year авторитетной международной премии The Future of Emerging Europe Awards.

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Ежегодное мероприятие The Future of Emerging Europe Summit and Awards, проведенное в Брюсселе в гибридном формате, инициировало дискуссию о важнейших темах для развивающийся Европы. Организаторы саммита также отметили лучшие государства, организации и личности за существенный вклад в социальное, экономическое и демократическое развитие 23 стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы и Кавказа.

В этом году были определены победители премии 21 номинации в пяти основоположных категориях: Люди, Планета, Процветание, Партнерство и Мир. В их числе были «Молодой инфлюенсер года», «Женский бизнес-лидер года», а также «Общественный деятель года».

За вдохновляющий успех Visa команды в регионе Украина, Грузия, стран СНГ и Юго-Восточной Европы, постоянную поддержу женщин-предпринимательниц и развитие будущего поколения лидеров, Веру Платонову признали лучшей в номинации «Женский бизнес-лидер года».

Процесс голосования состоял из нескольких этапов. После комплексного отбора претендентов на номинацию и открытого публичного онлайн голосования, комитет жюри, а также команда The Future of Emerging Europe Awards рассмотрела всех кандидатов и составила списки тех, кто наилучшим образом соответствует критериям.

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