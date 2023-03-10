Велогонщица Янина Кускова получила золотую медаль на международном турнире в Хорватии

Женская сборная Узбекистана по велоспорту выступила на международном турнире Porec Trophy Ladies в Хорватии, где разыгрывались рейтинговые очки на Олимпийские игры «Париж-2024».

В гонке на дистанцию 116 километров Янина Кускова выиграла золотую медаль. Победа принесла ей 40 очков для Олимпийских игр в Париже.

Велогонщица преодолела дистанцию за 3 часа, 5 минут и 18 секунд, буквально на одну секунду опередив соперниц. Ларе Жиллеспие из Ирландии и Урске Пинтаре из Словении достались второе и третье места.

Источник: nuz.uz