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Велогонщик «Астаны» Алексей Луценко выиграл вторую гонку в Италии
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Сегодня в 10:10

Велогонщик «Астаны» Алексей Луценко выиграл вторую гонку в Италии

Казахстанский велогонщик «Астаны» Алексей Луценко выиграл вторую гонку подряд. Он победил на итальянской гонке по гравийным дорогам «Серениссима Гравел».

Помимо Луценко, «Астану» представляли три итальянских гонщика — Фабио Феллине, Самуэле Баттистелла и Давиде Мартинелли.

Перед этой гонкой Луценко заявил, что это будет его заключительная гонка в сезоне. 11 октября лидер сборной Казахстана по велоспорту стал победителем гонки Coppa Agostoni, которая прошла по дорогам итальянской провинции Ломбардия в окрестностях города Лиссоне.

Источник: tengrinews.kz

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#казахстанцывмире #италия #спорт #велогонка #алексейлуценко
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