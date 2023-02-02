Вечный металл: Prada представили коллекцию украшений из переработанного золота

Новый взгляд на ювелирное искусство представил люксовый бренд Prada. Его первая экологичная коллекция ювелирных украшений Eternal Gold полностью состоит из изделий, выполненных из 100% сертифицированного переработанного золота.

Сырье было получено из неиспользуемых очищенных или переработанных драгоценных металлов, а также добыто из прочих электронных компонентов.

Браслеты-змеи, сердечные мотивы, ожерелья из цепочек, чокеры из лент и треугольник Prada — вся коллекция символизирует привязанность и любовь.

Источник: elle.com