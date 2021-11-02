Вечер современной хореографии пройдет в «Астана Балет»

Театр «Астана Балет» подготовил для столичной публики впечатляющую программу, которую покажут 6 ноября. «Вечер одноактных балетов» объединяет интересные постановки: «Путешествие памяти» Раймондо Ребека, а также две работы приглашенного хореографа Рикардо Амаранте — A Fuego Lento и Love Fear Loss.

В первом отделении будет представлен одноактный балет «Путешествие памяти» Раймондо Ребека. Завораживающее хореографическое представление в сочетании с высочайшим уровнем исполнения и красочной сценографией под романтические мелодии Фредерика Шопена, Эцио Боссо, Филипа Гласса и Фазила Сая.

Во втором отделении публику ожидает Love Fear Loss Рикардо Амаранте. Три дуэта, навеянные необыкновенной жизнью и восхитительной музыкой французской певицы Эдит Пиаф. Песня «Гимн любви» повествует об эмоциях, которые мы испытываем в начале отношений. Завораживающая интерпретация «Не покидай меня» раскрывает тему трудностей во взаимоотношениях. А в песне «Боже мой» выражены одни из самых сильных чувств, которые может испытать человек при потере близкого человека.

В неоклассической постановке A Fuego Lento бразильский балетмейстер Рикардо Амаранте языком современной хореографии рассказывает о всепоглощающей страсти, первых чувствах любви и желания. Это яркое динамичное зрелище с выразительной пластикой на оригинальную музыку великих аргентинских композиторов Астора Пьяццоллы и Пабло Циглера.