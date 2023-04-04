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Вечер премьер в «Астана Балет»
110
Главный

Сегодня в 10:54

Вечер премьер в «Астана Балет»

15 и 16 апреля на сцене театра «Астана Балет» зрителей ожидает двойная премьера. В течение двух дней публике будут представлены сразу два новых спектакля от современных хореографов Айнур Абильгазиной и Олжаса Маханбеталиева.

В программе вечера премьер неоклассический балет Soli Deo Gloria в постановке Айнур Абильгазиной в сопровождении симфонического оркестра театра «Астана Балет». В ее работе основа движений традиционна, выверенные позы, классические поддержки. Айнур Абильгазина артистка балета, и к хореографии она подходит в том числе с позиции исполнителя, ее балеты красивы и выигрышны для артистов.

Также зрителям представят гипнотический спектакль Nine в хореографии Олжаса Маханбеталиева на музыку Лизы Джеррард. Хореографически балет решен в стиле синтеза нескольких танцевальных направлений. Постановщик обращается к теме основы жизни и мироздания — Солнечной системе, состоящей из девяти планет. Нас всю жизнь окружают цифры и каждое число олицетворяет особый цикл, свою уникальную природу, и число девять — можно назвать самым мистическим из них.

Премьеры состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.