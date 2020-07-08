Вебинар в Бишкеке на тему «Как монетизировать любимое дело»

Институт развития молодежи при финансовой поддержке ООН в Кыргызстане и Правительства Японии объявляет запуск прямых эфиров «Я могу и выбираю».

Вебинар на тему «Как монетизировать любимое дело» будет интересен старшеклассникам, которые озадачены вопросами о будущей профессии. Чтобы специальность была интересной̆ и приносила одновременно удовольствие и хорошие деньги.

Вебинар состоится 8 июля в 17:00. Спикер — Григорий Дзогоев, основатель «Мастерская Дзогоева».

Чтобы попасть на вебинар, необходимо:

— скачать приложение Zoom

— зарегистрироваться по ссылке

— получить приглашение на вебинар на почту

— перейти по ссылке в письме за 10-15 минут до начала вебинара.