Вебинар в Бишкеке на тему «Как монетизировать любимое дело»

Институт развития молодежи при финансовой поддержке ООН в Кыргызстане и Правительства Японии объявляет запуск прямых эфиров «Я могу и выбираю».
Вебинар на тему «Как монетизировать любимое дело» будет интересен старшеклассникам, которые озадачены вопросами о будущей профессии. Чтобы специальность была интересной̆ и приносила одновременно удовольствие и хорошие деньги.
Вебинар состоится 8 июля в 17:00. Спикер — Григорий Дзогоев, основатель «Мастерская Дзогоева».
Чтобы попасть на вебинар, необходимо:
— скачать приложение Zoom
— зарегистрироваться по ссылке
— получить приглашение на вебинар на почту
— перейти по ссылке в письме за 10-15 минут до начала вебинара.