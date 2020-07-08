Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/14e/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/14e8f5d0671aac6ab9304ec22b2aae2c.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
vebinar-v-bishkeke-na-temu-kak-monetizirovat-lyubimoe-delo
Вебинар в Бишкеке на тему «Как монетизировать любимое дело»
35
/
/

Сегодня в 10:25

Вебинар в Бишкеке на тему «Как монетизировать любимое дело»

Институт развития молодежи при финансовой поддержке ООН в Кыргызстане и Правительства Японии объявляет запуск прямых эфиров «Я могу и выбираю».

Вебинар на тему «Как монетизировать любимое дело» будет интересен старшеклассникам, которые озадачены вопросами о будущей профессии. Чтобы специальность была интересной̆ и приносила одновременно удовольствие и хорошие деньги.

Вебинар состоится 8 июля в 17:00. Спикер — Григорий Дзогоев, основатель «Мастерская Дзогоева».

Чтобы попасть на вебинар, необходимо:

— скачать приложение Zoom

— зарегистрироваться по ссылке

— получить приглашение на вебинар на почту

— перейти по ссылке в письме за 10-15 минут до начала вебинара.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#кыргызстан #бишкек #япония #вебинар
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Под Патриаршим мостом появится выставочный центр
204
Элементы системы «Умный город» внедрят в Аркалыке
1566
Новости на 10 сентября: EURASIAN FASHION WEEK IN ALMATY и Финал 2019 года по триатлону
552