Вакансии для руководителей с высокой заработной платой и хорошими условиями в Центральной Азии

Собрали подборку вакансий на руководящие должности с хорошей заработной платой в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.
Казахстан
Руководитель отдела продаж в «Этажи»
Заработная плата: 600 000-2 500 000 тг — 1290$-5400$
Обязанности:
— анализ рынка и объектов недвижимости, подбор в интересах клиента
— предварительная оценка недвижимости
— организация проверки сделки на юридическую безопасность и консультирование по ипотечному кредитованию
— поиск и подбор объектов под потребности клиента в специализированной программе компании
— ведение базы объектов и клиентов, поддержка долгосрочных профессиональных отношений с клиентами
— привлечение новых клиентов.
Требования:
— высшее образование
— отличные коммуникативные навыки, способность найти подход к каждому клиенту
— навыки проведения деловых переговоров
— наличие амбициозных целей и успешный опыт их достижения
— желание самореализоваться материально и профессионально на динамично растущем рынке недвижимости
— навыки самоорганизации и Time-management
— высокая финансовая мотивация
— ответственность, обучаемость, активная и позитивная жизненная позиция.
Директор департамента апстрим проектов в «КИНГ»
Заработная плата: от 1 200 000 тг — 2500$
Обязанности:
— организация и планирование работы Департамента
— распределение обязанностей между работниками Департамента и контроль за их исполнением
— организация и руководство работой по прохождению предквалификационных отборов, подготовке тендерных коммерческих и технических предложений
— организация официальных встреч и переговоров с участием казахстанских и зарубежных компании и другими лицами, заинтересованными в сотрудничестве по нефтегазовым проектам и НИОКР
— осуществление руководства по организации, координации и реализации научно-исследовательских работ, инновационных проектов и подготовке научных кадров.
Требования:
— рынок управления, экономического анализа и планирования, презентации международных проектов и продвижения продаж сервисных услуг
— программные обеспечения MS Office, MS Project, MS Visio, Petrel, CorelDraw либо аналогичный программный продукт
— управление проектами на всех стадиях
— английский язык на уровне, необходимом для работы с зарубежными заказчиками, партнерами и подрядчиками
— правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты
— структура Компании, производственные и функциональные связи между ее подразделениями
— методика управления инфраструктурой.
Руководитель CVM в Forte Bank
Заработная плата: 930 000 тг — 2000$
Обязанности:
— построение Customer Value Management с нуля для сегмента МСБ
— составление и ведение плана по внедрению и развитию CVM
— внедрение новых каналов взаимодействия с клиентами и продвижения продуктов и услуг банка в МИБ для ЮЛ
— контроль и разработка требования для построения витрин данных
— внедрение и сопровождение автоматизированной отчетности в Cognos BI
— работа над увеличением выручки и поддержки активности клиентской базы
— разработка новых программ и процедур, направленных на сохранение клиентской базы, улучшение клиентского опыта
— разработка механики и дизайна целевых кампаний, направленных на возобновление использования услуг Банка
— анализ причин ухода в отток клиентов, и дальнейшая разработка механик по удержанию клиентов
— контроль запуска коммуникаций, анализ запущенных инициатив
— улучшение текущего Campaign Management System.
Требования:
— управление командой не менее пяти человек
— опыт построения эффективного CVM, CRM, CBM
— отличное знание SQL
— опыт формирования отчетности на любом из инструментов BI
— работа с большим массивом данных
— базовые знания статистики
— A/B тестирование, аналитика, управление проектами
— опыт работы не менее трех лет в сфере CVM, CRM, CBM.
Кыргызстан
Операционный директор в «Евростиль»
Заработная плата: от 70 000 сомов — 880$
Требования:
— руководство финансово-экономической деятельности
— поиск новых рынков, продуктов, развитие новых проектов
— внедрять стратегические и маркетинговые планы развития компании
— оперативная оценка результатов, выявление недостатков и разработка планов по их корректировке
— формировать организационную структуру подразделений, задачи и функции подразделений в соответствии с потребностями компании
— умение вести переговоры с деловыми партнерами, поставщиками, покупателями.
— координация работы производства, ресурсов компании.
Требования:
— от пяти лет продуктивного практического опыта в компании
— законченное высшее образование
— предыдущий опыт активных личных продаж
— подтверждение достигнутых результатов на предыдущих местах работы
— организаторские способности, харизма.
Руководитель отдела по реализации производственной химии в «Металлопрокатный завод им.М.В.Фрунзе»
Заработная плата: 42 000-84 000 сомов — 530$-1000$
Обязанности:
— понять принципы и основы выстраивания работы в компании
— проанализировать текущее состояние дел с направлением по реализации промышленной химии
— разобрать и определить планы, задачи развития направления
— выстроить вместе с руководителем план действий
— двигаться согласно плану и приносить прибыль компании.
Узбекистан
Коммерческий директор в UMarket
Заработная плата: от 6000$
Обязанности:
— разрабатывать и реализовывать коммерческие стратегии
— планировать и организовывать рост объема продаж и прибыли
— выполнять плановые показатели по товарообороту и рентабельности
— анализировать ключевые показатели бизнеса
— формировать стратегию по работе с партнерами
— анализировать конкурентов
— контролировать договорную деятельность
— заниматься бюджетированием и отчетностью
— разрабатывать мотивацию
— выстраивать бизнес-процессы
— расширять ассортимент товаров и услуг на маркетплейсе.
Требования:
— высшее образование, наличие MBA является преимуществом
— опыт работы в аналогичной должности от трех лет
— успешный опыт в e-commerce, знание инструментов e-commerce
— развитые лидерские и предпринимательские качества
— опыт ведения переговоров на уровне первых лиц
— опыт масштабирования бизнеса
— опыт создания эффективных команд
— сильные организаторские способности, инициативность
— ориентация на результат, системность, стратегическое мышление.
Директор в ARHAT HOLDING
Заработная плата: 25 000 000-70 000 000 сум — 2300$-6500$
Обязанности:
— управление компаниями в соответствии с целями, поставленными акционерами и советом директоров.
Требования:
— опыт работы руководителем не менее четырех лет в компаниях с оборотом от пяти миллионов $ в год и персоналом от 100 человек
— опыт работы в управленческом консалтинге или аудите
— знание бухгалтерского учета
— образование в сфере экономики, математики или физики
— знание английского и узбекского языка
— опыт реальных крупных достижений в работе
— приветствуется опыт в собственном бизнесе
— аналитические способности, работа в команде, хорошие коммуникационные навыки
— стрессоустойчивость.
Финансовый директор в First Development Group
Заработная плата: от 3000$
Обязанности:
— планирование и реализация полного цикла бухгалтерской и финансовой деятельности
— расчет рисков, управление рисками
— опыт формирования документации для взаимодействия с банками
— МСФО — обязательно.
Требования:
— опыт работы в роли финансового директора от трех лет в строительной сфере
— навыки построения финансовой и инвестиционной моделей
— обязателен опыт в построении управленческого учета
— уверенный пользователь систем налоговой отчетности РУз.