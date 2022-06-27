Вакансии для руководителей с высокой заработной платой и хорошими условиями в Центральной Азии

Собрали подборку вакансий на руководящие должности с хорошей заработной платой в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.





Казахстан







Заработная плата: 600 000-2 500 000 тг — 1290$-5400$

Обязанности:

— анализ рынка и объектов недвижимости, подбор в интересах клиента

— предварительная оценка недвижимости

— организация проверки сделки на юридическую безопасность и консультирование по ипотечному кредитованию

— поиск и подбор объектов под потребности клиента в специализированной программе компании

— ведение базы объектов и клиентов, поддержка долгосрочных профессиональных отношений с клиентами

— привлечение новых клиентов.

Требования:

— высшее образование

— отличные коммуникативные навыки, способность найти подход к каждому клиенту

— навыки проведения деловых переговоров

— наличие амбициозных целей и успешный опыт их достижения

— желание самореализоваться материально и профессионально на динамично растущем рынке недвижимости

— навыки самоорганизации и Time-management

— высокая финансовая мотивация

— ответственность, обучаемость, активная и позитивная жизненная позиция.







Заработная плата: от 1 200 000 тг — 2500$

Обязанности:

— организация и планирование работы Департамента

— распределение обязанностей между работниками Департамента и контроль за их исполнением

— организация и руководство работой по прохождению предквалификационных отборов, подготовке тендерных коммерческих и технических предложений

— организация официальных встреч и переговоров с участием казахстанских и зарубежных компании и другими лицами, заинтересованными в сотрудничестве по нефтегазовым проектам и НИОКР

— осуществление руководства по организации, координации и реализации научно-исследовательских работ, инновационных проектов и подготовке научных кадров.

Требования:

— рынок управления, экономического анализа и планирования, презентации международных проектов и продвижения продаж сервисных услуг

— программные обеспечения MS Office, MS Project, MS Visio, Petrel, CorelDraw либо аналогичный программный продукт

— управление проектами на всех стадиях

— английский язык на уровне, необходимом для работы с зарубежными заказчиками, партнерами и подрядчиками

— правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты

— структура Компании, производственные и функциональные связи между ее подразделениями

— методика управления инфраструктурой.





Руководитель CVM в Forte Bank



Заработная плата: 930 000 тг — 2000$

Обязанности:

— построение Customer Value Management с нуля для сегмента МСБ

— составление и ведение плана по внедрению и развитию CVM

— внедрение новых каналов взаимодействия с клиентами и продвижения продуктов и услуг банка в МИБ для ЮЛ

— контроль и разработка требования для построения витрин данных

— внедрение и сопровождение автоматизированной отчетности в Cognos BI

— работа над увеличением выручки и поддержки активности клиентской базы

— разработка новых программ и процедур, направленных на сохранение клиентской базы, улучшение клиентского опыта

— разработка механики и дизайна целевых кампаний, направленных на возобновление использования услуг Банка

— анализ причин ухода в отток клиентов, и дальнейшая разработка механик по удержанию клиентов

— контроль запуска коммуникаций, анализ запущенных инициатив

— улучшение текущего Campaign Management System.

Требования:

— управление командой не менее пяти человек

— опыт построения эффективного CVM, CRM, CBM

— отличное знание SQL

— опыт формирования отчетности на любом из инструментов BI

— работа с большим массивом данных

— базовые знания статистики

— A/B тестирование, аналитика, управление проектами

— опыт работы не менее трех лет в сфере CVM, CRM, CBM.

Кыргызстан







Заработная плата: от 70 000 сомов — 880$

Требования:

— руководство финансово-экономической деятельности

— поиск новых рынков, продуктов, развитие новых проектов

— внедрять стратегические и маркетинговые планы развития компании

— оперативная оценка результатов, выявление недостатков и разработка планов по их корректировке

— формировать организационную структуру подразделений, задачи и функции подразделений в соответствии с потребностями компании

— умение вести переговоры с деловыми партнерами, поставщиками, покупателями.

— координация работы производства, ресурсов компании.

Требования:

— от пяти лет продуктивного практического опыта в компании

— законченное высшее образование

— предыдущий опыт активных личных продаж

— подтверждение достигнутых результатов на предыдущих местах работы

— организаторские способности, харизма.





Руководитель отдела по реализации производственной химии в «Металлопрокатный завод им.М.В.Фрунзе»

Заработная плата: 42 000-84 000 сомов — 530$-1000$

Обязанности:

— понять принципы и основы выстраивания работы в компании

— проанализировать текущее состояние дел с направлением по реализации промышленной химии

— разобрать и определить планы, задачи развития направления

— выстроить вместе с руководителем план действий

— двигаться согласно плану и приносить прибыль компании.

Узбекистан



Заработная плата: от 6000$

Обязанности:

— разрабатывать и реализовывать коммерческие стратегии

— планировать и организовывать рост объема продаж и прибыли

— выполнять плановые показатели по товарообороту и рентабельности

— анализировать ключевые показатели бизнеса

— формировать стратегию по работе с партнерами

— анализировать конкурентов

— контролировать договорную деятельность

— заниматься бюджетированием и отчетностью

— разрабатывать мотивацию

— выстраивать бизнес-процессы

— расширять ассортимент товаров и услуг на маркетплейсе.

Требования:

— высшее образование, наличие MBA является преимуществом

— опыт работы в аналогичной должности от трех лет

— успешный опыт в e-commerce, знание инструментов e-commerce

— развитые лидерские и предпринимательские качества

— опыт ведения переговоров на уровне первых лиц

— опыт масштабирования бизнеса

— опыт создания эффективных команд

— сильные организаторские способности, инициативность

— ориентация на результат, системность, стратегическое мышление.









Директор в ARHAT HOLDING





Заработная плата: 25 000 000-70 000 000 сум — 2300$-6500$

Обязанности:

— управление компаниями в соответствии с целями, поставленными акционерами и советом директоров.

Требования:

— опыт работы руководителем не менее четырех лет в компаниях с оборотом от пяти миллионов $ в год и персоналом от 100 человек

— опыт работы в управленческом консалтинге или аудите

— знание бухгалтерского учета

— образование в сфере экономики, математики или физики

— знание английского и узбекского языка

— опыт реальных крупных достижений в работе

— приветствуется опыт в собственном бизнесе

— аналитические способности, работа в команде, хорошие коммуникационные навыки

— стрессоустойчивость.





Финансовый директор в First Development Group



Заработная плата: от 3000$

Обязанности:

— планирование и реализация полного цикла бухгалтерской и финансовой деятельности

— расчет рисков, управление рисками

— опыт формирования документации для взаимодействия с банками

— МСФО — обязательно.

Требования:

— опыт работы в роли финансового директора от трех лет в строительной сфере

— навыки построения финансовой и инвестиционной моделей

— обязателен опыт в построении управленческого учета

— уверенный пользователь систем налоговой отчетности РУз.