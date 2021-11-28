У побережья города Пусан в Южной Корее планируют построить плавучий город. Он будет состоять из нескольких искусственных островов, защищенных от наводнений и землетрясений. Питаться город будет солнечной энергией, а его жители – продуктами растительного происхождения.

Соглашение о возведении города подписали власти Пусана, ООН и архитектурное бюро из Нью-Йорка Oceanix.

Город будет представлять собой скопление искусственных островов в форме шестиугольника. Острова, как сообщается, будут подниматься вместе с уровнем моря, что исключает риск наводнения. Также город оснастят инфраструктурой защиты от землетрясений, ураганов и цунами.

Жители города будут питаться преимущественно растительной пищей, что снизит нагрузку на водные ресурсы, энергию и пространство. Продукты будут выращивать в воздушных системах, а также на традиционных фермах и в теплицах.

Энергосистема Oceanix будет автономной и вырабатывать электричество из солнечных батарей, установленных на крышах домов и зданий. Город будет оснащен системой переработки воды, что позволит обеспечить жителей постоянным доступом к пресной воде.

Стоимость строительства города авторы проекта оценили в $200 млн. Первый в мире плавучий город будет построен к 2025 году.

Источник: rb.ru