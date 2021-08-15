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В Японии транспортная компания начала производить топливо из остатков рамена
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Сегодня в 11:59

В Японии транспортная компания начала производить топливо из остатков рамена

Японская транспортная компания Nishida Shoun начала производить биодизельное топливо из остатков традиционного японского супа рамен.

Фирма планирует к сентябрю перевести все свои 170 грузовиков на это топливо. Сейчас его использует часть машин. Изготавливать биодизель начали благодаря изобретению президента компании Масуми Нисида — он разработал устройство для отделения жира от бульона.

Фирменный биодизель Nishida Shoun получается из свиного жира и топлива из отходов растительного масла. В день организация производит порядка трех тысяч литров топлива.

Инициатива помогает не только транспортной компании, но и примерно двум тысячам ресторанам. Им больше не нужно платить за утилизацию остатков рамена.

Источник: daily.afisha.ru

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#технологии #экология #япония #рамен #топливо
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