В «Яндекс.Музыке» появились «бесконечные треки» для концентрации, написанные нейросетью

«Яндекс» запустил сервис «Нейромузыка» внутри собственного музыкального стриминга. Новая функция представляет из себя бесконечные треки, которые в реальном времени генерируют алгоритмы. Такая музыка помогает сфокусироваться на творчестве, чтении, работе, тренировках, учебе и любых других занятиях, которые требуют высокой концентрации.

Для нее используются написанные нейросетью инструментальные партии в нескольких жанрах: хип-хоп, рок, поп, электроника и эмбиент. Готовые партии озвучили виртуальными инструментами — получились десятки тысяч композиций, которые образуют миллионы сочетаний.

Сервис учитывает встроенную систему рекомендаций. Инструмент не только понимает предпочтения в жанрах, но и ориентируется на конкретные сэмплы внутри самих бесконечных треков. Для каждого пользователя обещают уникальную мелодию, а если предложенный нейросетью трек не устраивает, его можно «пропустить» — система дизлайков и лайков позволяет сервису лучше попадать в музыкальные вкусы.

Источник: tjournal.ru