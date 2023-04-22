В WhatsApp появятся анимированные смайлики

В одной из ближайших бета-версий десктопного приложения WhatsApp появятся анимированные смайлики, а впоследствии они доберутся до веб-клиента и приложений под Android и iOS.

Сайт опубликовал изображение, демонстрирующее новую функцию в действии — отплясывающий смайлик на тему вечеринки. Предполагается, что если в наборе WhatsApp есть анимированная версия смайлика, то она при клике и станет выводиться в чат, а у пользователя никакого выбора не будет, то есть отказаться от анимированного изображения он не сможет.

Источник: 3dnews.ru