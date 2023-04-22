Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-whatsapp-poyavyatsya-animirovannye-smayliki
В WhatsApp появятся анимированные смайлики
32
Главный

Сегодня в 09:50

В WhatsApp появятся анимированные смайлики

В одной из ближайших бета-версий десктопного приложения WhatsApp появятся анимированные смайлики, а впоследствии они доберутся до веб-клиента и приложений под Android и iOS.

Сайт опубликовал изображение, демонстрирующее новую функцию в действии — отплясывающий смайлик на тему вечеринки. Предполагается, что если в наборе WhatsApp есть анимированная версия смайлика, то она при клике и станет выводиться в чат, а у пользователя никакого выбора не будет, то есть отказаться от анимированного изображения он не сможет.

Источник: 3dnews.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#ios #whatsapp #android #сообщения #мессенджер
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Tesla Supercharger станет доступной для зарядки других электромобилей
1501
Эд Ширан и Тейлор Свифт выпустили альтернативную версию The Joker and the Queen
1123
Bloоmberg включил Кыргызстан в список мест, которые надо посетить в 2020 году
1803
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.