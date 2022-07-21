В Узбекистане женщинам будет предоставляться образовательный кредит под 14%

Во всех частных, зарубежных и государственных высших, средних специальных и профессиональных образовательных учреждениях Узбекистана внедряется система предоставления беспроцентных образовательных кредитов женщинам, обучающимся на платно-контрактной основе в форме дневного, заочного и вечернего образования.
При этом льготные кредиты для девушек-студенток будут оформляться коммерческими банками по ставке 14%, а процентные платежи будут возмещаться коммерческим банком за счет средств фонда финансирования образовательных кредитов при Министерстве финансов. Основная часть образовательного кредита погашается студентом в течение семи лет, начиная с седьмого месяца после окончания его формального срока обучения.
Для оформления льготного образовательного кредита необходимо:
— заявление в коммерческий банк о предоставлении льготного образовательного кредита
— документ, удостоверяющий личность заемщика
— платно-контрактное соглашение образовательного учреждения
— документ об обеспечении возврата льготного образовательного кредита.
Источник: uzdaily.uz