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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В Узбекистане внедрят новую иммиграционную визу Uzbekistan my second home
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Вчера в 09:46

В Узбекистане внедрят новую иммиграционную визу Uzbekistan my second home

Основная цель новой визы — привлечение лиц с высоким доходом, с высокими академическими знаниями, жизненными навыками и способностями для проживания в Узбекистане.

Источник: trend.az

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#виза #узбекистан #иммиграция
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