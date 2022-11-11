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В Узбекистане внедряется система Tax Free
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Сегодня в 09:39

В Узбекистане внедряется система Tax Free

С 1 января 2023 года в Узбекистане в порядке эксперимента вводится система Tax Free по возврату иностранным гражданам сумм НДС, уплаченных ими при приобретении отдельных видов товаров у предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю на территории Узбекистана.

Общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему Tax Free, должна составлять не меньше 1 000 000 сумов.

Для использования Tax Free иностранный гражданин должен зарегистрироваться в мобильном приложении Soliq и отсканировать в нем чеки онлайн-ККМ с фискальным признаком за совершенные покупки.

Расчет суммы Tax Free и зачисление ее на банковскую пластиковую карту или банковский счет иностранного гражданина осуществляется ГУП «Солиқ-сервис», который является оператором данной системы. Все процессы можно отслеживать в режиме онлайн в мобильном приложении.

Иностранные граждане смогут оформить возврат НДС при выезде с территории Узбекистана через международные аэропорты Ташкента, Самарканда, Бухары, Ферганы и Ургенча, обратившись оператору системы в течение трех месяцев со дня покупки товаров.

Сумма Tax Free будет возвращена после 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была совершена покупка, после подтверждения статуса выезда иностранного гражданина с территории Узбекистана.

Источник: uzdaily.uz

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